陆正耀怒了：租车业恐怖大战 PE/VC的“诅咒”

电商战争中的硝烟还未散去，另一个资本密集型的产业租车业，再一次爆发出浓烈的硝烟。“没完没了的水军攻击、伪装成客户向媒体爆料，居然还买广告版面发我们的负面，我怒了!”几天前，神州租车董事局主席兼首席执行官陆正耀的数条微博引爆了出租车行业的黑幕。陆正耀称神州租车遭到了竞争对手的持续恶意抹黑。

正如陆正耀所言，马太效应明显的汽车租赁行业的竞争态势正变得越来越激烈，这样的比拼与电商烧钱大战的情形类似，作为一个重资产行业，本土的汽车租赁产业也深受资本意志影响，在以神州租车、一嗨租车等为首的汽车租赁企业获得了大量PE/VC资本投入后，规模效应开始显现，价格战也随之而来，行业的竞争态势实际上变成了资本层面的主导，每每租车行业有资本介入时，都不免一场腥风血雨。

陆正耀“发怒”

此次陆正耀“发怒”并发起反击，神州租车称起因于公司不断被竞争对手抹黑的遭遇。

10月12日，一位自称是神州租车的客户通过微博投诉神州租车收取违章代办费，此后神州租车突然成为争相报道的“焦点”，其中和国际惯例一样的分项定价，被指为“价格不透明、霸王条款”，客户不自行处理交通违章而交纳的违约金被指为“收费违法”，甚至连个别车型出租率高也被被指责为“低价忽悠消费者，但租不到车”，层出不穷。神州租车于12月4日通过官方微博对此逐条做出了回应。据记者观察，部分报道除消费者化名或发稿人不同外，内容雷同，的确有人为操纵的嫌疑。

陆正耀就非常纳闷，“为什么神州租车每次推出的有利于消费者的服务，都能被竞争对手制造成负面信息并加以传播”。

一位不愿具名的业内人士称，主要是因为神州租车近几年凭借资金实力和规模效应，推出了很多低价产品，因而动了某些竞争对手的“蛋糕”。

近年来，陆正耀一直采用低价策略给竞争对手极大的压力。“通过规模提升才能把成本降下来，市场需求才能够起来。由于租车行业是规模经济，我们觉得非常重要的一点是通过规模降低成本，从而提高价格的竞争力。”陆正耀称。

根据罗兰贝格最新调查数据，截至2012年中国汽车租赁车辆总数约为25万辆，预计到2014年将达到43万辆。中国汽车租赁行业规模预计也将从去年的182亿元增加到2014年的380亿元左右。

在租车行业，已经形成了这样一个模式：“融资、降价、采购、扩张、再融资”，实际上，资本既是一家汽车租赁公司规模化的动力，也是制约汽车租赁企业发展的瓶颈，只有企业拥有了充裕的资本、可规模化的实力，企业才能跑得更快。

神州租车在融资和扩张方面一直不遗余力。2010年8月，神州租车获得联想控股12亿元人民币投资，为神州租车提供了足够的弹药后，神州租车迅速扩大规模，仅在2010年11月就一次性投入6亿元采购了6000辆新车。而经过两年的飞速扩张，神州租车的车队规模从2009年底的不到700辆直线上升到如今的4.5万辆，已占国内市场份额的18%。如此“恐怖”的发展速度和规模，无疑给竞争对手带来莫大的压力。