《中国企业家》杂志第24期目录

【封面】谁能看住俞敏洪 上帝还是SEC？

中国概念股因SEC指控四大会计师事务所在华业务而再次大跌，如果两国监管制度的鸿沟依然存在，俞敏洪这样的“中国好人”就不会被SEC排除作恶的可能

EDITORIAL

【写在卷首】改革红利与安全边界

企业家无论是个人命运还是企业发展竞争战略都和“安全”交织在一起

OBSERVER

【观察家】耐心重于雄心

如果真的重视海外市场，就会相信状告总统，或者脱光了让别人检查，并不能减少麻烦

INFOS 资讯

[来信]

商业的“云”效应

[编读]

创业那些事儿

[图解]

梦在上半身

[预言]

饥荒不再？

[天下]

“网络巨头的生存危机”等一组

[双周人物]

史登科：“中国通”挥别宝马

[焦点]

2012十大不靠谱预言

[高端访谈]

威廉·罗兹：银行要消除只顾自己投机的做法

[趣商业]

“每天只卖一件”等一组

[锐科技]

“农业机器人”等一组

COLUMN

【专栏】球星与创业公司

LETTER FROM CEO

【CEO来信】车队规模和IPO都不重要

租车业不是一个自然垄断的行业，最终的格局不会是一家或两家独大

BLASTING FUSE

【导火线】

福特换届

穆拉利离开福特的时间正越来越近，比尔·福特不得不再次面对那个艰巨任务

贺岁档的“复仇者联盟”

今年贺岁档的一场分账比例战争，加深了中国电影上下游产业链条的裂痕

页岩气红与黑

新的利益格局能否推动中国页岩气革命取决于是否有更加开放的市场和创新的环境

电视老兵等待诺曼底

真正能突围而出的电视厂商，是“传统电视+IT公司、互联网公司”的联合体

4G时代，中移动能移动多快

在3G时代落后的中国移动，希望能抓住4G机会绝地反击

国美电商合二为一

通过合并旗下的两家电商网站，昔日家电连锁巨头终于结束左右互搏

FEATURE

【特写】

超级工厂进化术

代工厂成为“工业巨兽”，为了跳出连环陷阱，富士康一方面将工厂迁移到劳动力更廉价、更顺从的地方，另一方面用自动化程度更高的机器代替不安分的工人，伟创力却做出了不同选择

机器人的“深圳实验”

雷柏科技在“小机器人”大规模应用上抢先尝试，为其完成自身转型找到了“机会窗”

别再期待免费音乐午餐

“免费”模式曾重创了唱片行业，如今，曾经的毁灭者正在变身为守护者。只是，对于收费的目的，艺人、唱片公司、互联网公司大相径庭

移动网游少数派报告

等得长久，耐得寂寞，是这一轮手机游戏上场者的共性,那些为少数派服务的网游公司，赚到了移动互联网的第一桶金

角逐“最后一公里”

受不断膨胀的消费级市场诱惑，越来越多的B2B公司开始涉足B2C领域

老大的诱惑

同城恩怨不只三一集团与中联重科，也在浙江两家铅酸蓄电池龙头企业上演。罔顾产业升级，跑马圈地争当老大，刀光剑影中，行业危机已兵临城下

LIFE 生活

到中国抢作家

莫言现象令国外出版商再次聚焦中国，另一位山东作家张炜的版权也变得炙手可热

台湾老男孩

曾经摇滚，如今商贾，他乡遇故，最难忘情

[书斋]

“中国当代思想界之一瞥”等一组

[传承]

分枝要趁早

[镜像]

施振荣交棒术

[不散场]

被遗忘的饥饿史

[幕后]

“代工厂的一天”等一组