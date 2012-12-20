华谊王中军向苏州赠老子雕塑 被称像吊死鬼(图)

金鸡湖畔“吐舌露齿”的老子雕塑

吴为山的老子雕塑

继裸女座椅雕塑之后，苏州金鸡湖畔的一尊老子雕塑再度引发争议。道家创始人老子以朴素辩证法思想和无为而治的政治主张，润泽千年，成为中华文化不可或缺的瑰宝。然而，就是这样一个万民敬仰的圣贤，在这尊雕塑上却眼睛紧闭，舌头伸出，露出嘴中一个大门牙，作出一副“龇牙吐舌”的怪状，雷倒了许多路过的市民和游客。昨日，这尊老子“龇牙吐舌”的雕塑在微博上被众多网友转发，一度引起广泛关注。

网友吐槽

背对东方之门，老子“吐舌露齿”像“吊死鬼”

根据网友微博中的照片，记者在苏州金鸡湖畔找到了这尊老子雕塑。雕塑中的老子形容枯槁，张大嘴巴露出了独有的一颗门牙，向外吐出了长长的舌头。这尊“吐舌露齿”的老子雕塑高约两米，以正方形石墩做基底，石墩正面用金字写有雕塑作者，作品名称，创作年代。记者看到，这尊“吐舌露齿”的老子雕塑名为《刚柔之道老子像》，作者是田世信，创作于2003年。

老子雕塑的身后正好是苏州地标东方之门，老子背对东方之门，两千五百年前的先哲和两千五百年后的现代建筑，一前一后，确实有一番景趣。

在网上，老子这尊“吐舌露齿”雕塑引起广泛争议。在苏州寒山问钟论坛上，有网友质疑“老子做鬼脸”的设计用意，还有网友言辞颇为激烈，直呼雕塑作者无知、肤浅，不该将老子创作成“吊死鬼”形象。

不过，也有一些网友认为，艺术源于生活，高于生活。这尊老子“吐舌露齿”的雕塑自然有其中的含义，市民应了解个中原委后，再做评论。网友“幻龙影虎”则认为：“没文化真可怕，那个女子雕塑根本就不裸体，更加不是椅子，至于这个老子雕塑，回去多读读书，这是源自孔子和老子之间的典故。”

作者回应

以唇齿比拟刚柔，雕塑诠释了老子思想的核心

老子“吐舌”雕塑被网友戏称为“吊死鬼”，这尊“风格怪诞”的老子雕塑为何会出现在极具现代风格的苏州文化艺术中心旁边？苏州工业园区管委会工作人员在接受记者采访时表示，这尊老子“吐舌露齿”雕塑是今年9月份，华谊兄弟传媒股份有限公司董事长王中军，向苏州文化艺术中心捐赠的两座雕塑中的其中一座。对于这尊造型奇特的老子雕塑，苏州工业园区发布的微博称，这是艺术品，雕塑家的创意源自孔子向老子请教何为刚柔之道，老子吐舌露牙、以唇齿比拟刚柔。微博还链接了一段关于创作者田世信制作这尊雕塑的缘由，引导大家一起来走近艺术。

万人敬仰的道家圣贤为何要设计出如此“搞怪”的形象？在苏州工业园区微博发布的视频中，雕塑的作者田世信早前在接受记者采访时，做出过相应阐释。田世信解释称，老子“吐舌露牙”在历史上早有典故记载。相传孔子曾问道老子“刚柔之道”，老子沉默不语，张开了嘴，露出牙齿，吐了一下舌头。舌头是软的，象征着“柔”的一面。而牙齿是“硬”的，象征着“刚”。岁月流逝，“刚”的牙齿已快脱落殆尽，而“柔”的舌头却依然完好。老子用形象的比喻回答了孔子“刚柔之道”的问题，有着“此时无声胜有声”的大智大慧。

雕塑创作者田世信认为，这尊《刚柔之道老子像》的雕塑诠释了老子思想的核心，“道法自然”、“无为而治”。孔子“入世”，老子“出世”，老子比孔子似乎更加超脱。以唇齿比拟刚柔，是一种追求，更是一种警示。

看看吴为山的老子雕塑

“天人合一老子”雕塑获卢浮宫美术展金奖

巴黎时间12月15日晚，由法国美术家协会举办的“2012卢浮宫国际美术展”在巴黎卢浮宫卡鲁塞尔厅举行颁奖典礼。唯一的雕塑类金奖由中国著名雕塑家吴为山摘得，同时中国著名国画家何家英和杜大恺分获人物画金奖和“科特奖”风景画最高荣誉奖。

中国雕塑院院长吴为山的青铜雕塑“天人合一老子”的身体部分采用中空处理，被铸成一只鼎的造型，内刻《道德经》，以显示老子的虚怀若谷与满腹经纶，体现中国文化的和谐与包容。作品采取中国传统写意与西方抽象主义相结合的创作手法。据悉该作品曾于今年九月展于纽约联合国总部吴为山个展，十一月展于罗马意大利国家博物馆吴为山个展，均受到极高评价。