邹胜龙：我在革迅雷的命

最近关于迅雷的传言较多，邹胜龙也出来辟谣，他说，一会儿传言迅雷卖给百度，一会儿传言卖给360，这更多的像一种娱乐，他们两家干仗之后媒体没啥可围观的了，顺带就把我们牵扯进来了。

以下是邹胜龙辟谣的相关内容：

收购或合并目前是不太可能发生的。

首先，我和程浩(注：迅雷联合创始人)本身都是非常重要的投资人，对公司有绝对的控制力，只要我们不想卖，谁也没有办法。

其次，以公司今天的价值，如果想溢价收购迅雷，现金操作需要20亿美元~30亿美元，业内能买得起的没几家。

再次，只有在走下坡路时，公司才有可能考虑找人接盘，但是现实不是这个情况。现在迅雷的收入还在以翻倍的增速增涨，盈利还在涨，为什么要卖?

IPO：10亿美元是一个分水岭

2010年底，迅雷开始考虑启动IPO。2011年2月，迅雷在预路演中获得了15亿到20亿美元的估值。怀着对资本市场的信心，迅雷踏上了纳斯达克IPO的道路。

但随后发生的一系列资本市场负面事件让迅雷始料未及。当时迅雷在香港憋了大概有3周，就想看看这个市场能不能做，考虑到准备了这么长时间，得硬着头皮上，但是到了美国之后情况比我们想象的差很多。其实之前已经调整了心态，估值从15亿~20亿调到10~15亿，我们能接受的是12亿，就是在原先估值基础上可以下调25%，但还是不行，不得不又调整，最后被锁定在7亿。这是对之前心理底线的“腰斩”，我们根本无法接受，就取消了IPO。

我认为在华尔街，10亿美元是一个分水岭，IPO过不了10亿就是一个小公司。那时整个市场在下滑，再跌到5个亿，迅雷就真的变成小公司了，再往10亿爬就会很难。

过去4年，迅雷每年的收入都在翻番，今年预计会比去年还会有80%到100%的增长，这个不会有太多的意外，关键就是执行。

但非常不确定的是移动互联网会不会有意外。我们需要搭上这趟船。移动互联网所具有的变现体量，可能会比传统互联网大一倍甚至几倍，这正是迅雷要发力的原因。

移动互联网，完全有机会再造一个迅雷

大家现在都在把关注点向移动互联网转移，迅雷也不例外。在传统互联网这块，局面其实已经敲定下来了。而且现在整个互联网的增幅也比移动互联网慢，所以在传统互联网领域我个人觉得已经没有太多的空间和意义。

迅雷这10年也经历了几个阶段：2003年~2008年圈地；2009年~2011年转攻会员，包括视频、下载和游戏；2012年则全面布局移动互联网。在移动互联网，完全有机会再造一个迅雷。我们正在做尝试，能否成功今天还不知道。但是，现在中国互联网领域除了腾讯等极少数几家公司可以多线作战外，大部分公司是不能够两条线作战的。而我们正在全力以赴。

从传统互联网转向移动互联网的问题在于：精力上受牵制、模式上受牵制，所做的新东西不能打破原来的模式。我一直把PC互联网看做一个高地。我们站在高地上，有用户基础，可以把它拉到移动互联网。我虽然能够俯冲过来，但是这本身也携带了PC互联网的包袱。

那么迅雷怎么办?迅雷在传统互联网上，有节奏地按照以前的思路圈地，圈地到了73%你说还能圈什么呢？之后就是商业化，这时又有了新的危机感，这是由行业的变革所引起的。我们要到移动互联网再次圈地找商机，然而幸运的是，因为PC互联网有非常多的积累，如支付体系的积累、游戏的积累，这些都能让手机在商业化的道路上大大缩减成本。