李东生一年九度增持TCL集团

在宣布平板电视业务突破1500万台的捷报后，TCL集团再获CEO李东生增持。公司公告称，基于对公司未来持续稳定发展的信心，公司董事长、CEO李东生于昨日通过深圳证券交易所证券交易系统增持325.26万股公司股份，成交均价2.15元，本次增持后李东生持股占总股本比例上升至5.84%。
这是李东生本年度第九次增持TCL股票，据统计，2012年以来李东生一共增持TCL股票3500.48万股，约占总股本的0.41%.
本周二，TCL宣布2012年度全球平板电视出货量突破1500万台，这是国内彩电企业首次全球年出货量突破1500万台大关。据悉，2012年度全球彩电销售目标超过1500万台的企业只有三星、LG和TCL三家，此前，索尼已下调年度销售目标至1450万台。中国电子视像行业协会领导表示，这预示着TCL已跻身全球彩电业第一阵营。
据DisplaySearch最新资料，截止2012年第三季度，TCL全球LCD电视市场占有率已从二季度的5.0%提升到了6.7%，并以18.7%的市场占有率继续保持中国LCD电视机市场第一位。
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