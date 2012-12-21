酷6CEO施瑜：与盛大续签3年合同 向李善友学习

经历了李善友离职，暴力裁员风波之后，酷6网仿佛成了一家被诅咒的公司，业界对其的质疑和看衰始终没有停止，认为酷6目前的影响力和地位已江河日下，处于随时退市和倒闭的境地。

对此，酷6网CEO施瑜接受DoNews采访时坚持认为酷6的财务状况“很健康”，目前正在做长线布局，虽然还在持续亏损，但已从李善友时期的每年巨亏三四亿元的烂摊子，成功转型为年亏损只有几千万元的“新酷6”。

施瑜认为自己性格低调，入职1年多以来主要把精力放在内部运营，未对外做大规模宣传，工作成绩得到了盛大公司董事长陈天桥及酷6董事会成员的认可，他也于近期与盛大续签了3年劳动合同。

酷6不存在生死问题

12月8日，酷6发布第三季度财报，总营收306万美元，同比下降27.7%;，净亏损325万美元，较第二季度亏损147万美元增长翻番。

财报一出，酷6再次遭到业界看衰与挞伐，认为其营收不足优酷土豆同期的4%，资产不足维持一年运营，即将面临退市甚至关门的境地。

施瑜对此表示，酷6财报表现处于预料之中，第三季度净亏损比上一季度大增主要原因为第二季度的相关税收及账目转移至第三季度，非营收下滑。

施瑜坚持认为，酷6完全没有生死的顾虑，因为酷6是盛大的控股公司，一定会得到盛大集团的支持，外界担心酷6财务状况没必要。

施瑜表示，外界之所以持续看衰酷6，源于普遍把酷6与优酷等独立视频网站相比，其实酷6的财务很健康，明年将有机会盈利，若有财务危机盛大肯定会提供资金支持，否则也不会支持酷6目前所从事大量基础性工作。

他坦言，酷6的营收同比大幅降低，源于取消了成本巨大的品牌广告，进而转型效果广告，并努力尝试变现，但效果广告处于初级阶段，得到市场认可需要一定时间，他认为酷6收入可在一两年内会有大的改观。

酷6于去年9月宣布转型视频社区，施瑜给了记者的一堆数字：每月独立访问用户2.5亿，每周重复访问用户90%，日均上传视频10万-20万个，签约播客(视频分享)2万人。

要向李善友学习

与李善友极富渲染力和感染力的演讲相比，施瑜则是十足的职业经理人风格，保守且谨慎，几乎没有肢体语言，在一个多小时采访过程中，他躺在沙发上保持了一个动作，宛若泄了气的皮球。

今年6月22日，酷6以每股0.0291美元的价格回购李善友、郝志忠、曾兴晔和李善友控制的Kumella Holdings公司持有的269409276股普通股，总共涉及资金807万美元。回购完成后，盛大将持有酷6传媒70.27%的股份。

施瑜对此指出，此次合作双方一拍即合，李善友等创始团队希望价值最大化，盛大公司则希望能加强控制权。但包括他在内的酷6管理层目前都没有股份，只有一定的期权激励。

谈及酷6网创始人李善友，施瑜认为他是一个很善于做市场的人，这方面需要向他多学习，公司一年多来的宣传力度不够，属于失误，明年将会加大公司宣传力度。