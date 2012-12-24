【幕后】代工厂的一天

链接文章《超级工厂进化术》 本刊记者-谢思聿
【《中国企业家》】11月1日7点，从马来西亚赶来的伟创力亚洲市场营销与传播中心总监Chuhor和翻译一脸微笑地等着我们，看不出一夜未眠的痕迹。
在珠海，我以为会看到喧嚣的工厂、摩肩接踵的工人以及永不停息的流水线……却发现斗门工业园出人意料的简朴，新建的厂房风格与20年前的第一幢楼如出一辙。
在珠海11号楼里，厂区总经理林连聪担心他的汉语水平解释不清楚，干脆带我们一路走过去，用手一样样指给我们看，还把打印机连拍带拆。他讲述着HVS生产的困难与压力，突然问Chuhor一句，“这些我可以说吧？”我忍不住笑出来。
在走过珠海15号楼组装生产线的时候，那些年轻的工人好奇地看着我们，但手中的工作却不能停下来。这个环形生产线的工位没有想象中的那么窄，却又把工人们围成一个圈。我暗自揣测，这种设计下工人们似乎可以时不时说几句悄悄话。
这并不是我想象中的代工厂的样子。那些年轻工人的脸上，有好奇、友善和冷漠，但没有麻木和顺从。
最后一程，是参观伟创力为员工设置的娱乐和休闲设备。看上去都没用过几次的样子，人也不多。只有机房里坐无虚席，男孩子们都在玩着网络游戏。
离开工业园的时候，天已昏黑。回过头去，想向Chuhor表达一下感谢，赫然发现他已经坐在那里睡着了。
再不敢抱怨辛苦，压力之下，工厂与工人，企业与我们，唯有努力前行而已。
注：本文详见2012年第24期《中国企业家》杂志，未经授权，谢绝转载。有意与中国企业家网站的内容转载等业务合作者，请与市场部联系(电话：64921616-8657)。
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