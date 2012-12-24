张近东被指面临巨大资金缺口 苏宁置业意在H股上市

2012年12月12日，国内外200多个服装、餐饮、百货、休闲等领域的知名品牌汇聚南京，张近东藏在水面之下的一艘“核潜艇”正式浮出水面。这艘潜艇叫苏宁置业，在这场大会上，张近东的意图是将这些品牌集结在苏宁广场之上，从而打造一艘国内最为顶级的商业地产航母。

这个想法很大。

问题在于，这艘航母的花销实在巨大，以当下苏宁四面出击的态势看，市场普遍认为张近东面临着巨大的资金缺口。因此，这艘航母的建造成为骑虎难下不得不下的一步大棋。

张近东打算如何来吞下如此吨位的蛋糕？《理财周报》就此问题发出采访要求，苏宁方面表示目前正在进行集团架构的大重组，因而不便回应。

南京金融圈知情人士告诉理财周报记者，张近东已经在启动苏宁置业的H股上市，以求南水北调，以解燃眉。

从“卖电器”转型地产

很多年后，张近东或许再也不愿意人们将他定义为卖电器的人，或许现在他就很不愿意了。在张近东旗下的公司中，人们最熟悉的莫过于苏宁电器，而另一个地产公司苏宁置业，并不为大家所熟知。

“张近东这人藏得很深，你很多时候看不出他在干什么，但是一旦他决定做什么，一定会让你吃一惊。他做商业地产也是这样子，平时大家都看着万达，其实苏宁置业的土地储备与万达不相上下。”一位熟悉苏宁电器的投行人士介绍说。

苏宁一直未对外公布过公司实际的土地储备总量。有媒体报道，目前苏宁在各城市有3000万平方米的土地储备，而截至2012年上半年，万达的土地储备达到3900万平方米，其中新增土地储备550万平方米。

一位苏宁置业的高层在接受媒体采访时表示，仅在今年苏宁计划开工的商业地产项目就有800万平方米。

目前，苏宁置业商业地产涉足北京、上海、南京、天津、成都等全国众多一、二线城市，储备开发了八十余座苏宁广场、苏宁电器广场等系列产品。

苏宁广场系列产品是涵盖顶级购物中心、五星级酒店、甲级写字楼、高端公寓、全球家电体验中心等业态的城市综合体，多为城市最核心地段的综合商业、商务、生活中心。苏宁广场是苏宁置业投入最大的一类产品。苏宁电器广场系列产品以家电零售为核心，融合时尚品牌、休闲娱乐的新型综合购物广场。

张近东的“核潜艇”

据2012年苏宁广场(论坛)商界联盟大会上透露的消息，福州(2013年5月开业)、石家庄(2013年5月开业)、无锡(2013年10月开业)、芜湖、汕头、镇江、宿迁、连云港等八个城市的苏宁广场将于2013年、2014年陆续开业；南京新街口苏宁电器广场旗舰店今年年底开业，常州苏宁电器广场将于2013年10月1日开业……按照这个进度，理论上2014年后，苏宁置业将迎来一个很大的收获期。

不过，建设苏宁广场和苏宁电器广场是一笔不小的投资。以将于2013年5月开业的福州苏宁广场为例，该项目总投资达50亿元。

也有专家对苏宁置业的城市综合体模式表示怀疑。“这种综合体有打政策擦边球的嫌疑，它把商业地产、公共品、住宅混为一谈。”中国城市商业网点建设联合会副会长杜猛表示。

一直搞家电连锁的苏宁为何要进军商业地产呢？

“张近东做苏宁置业有方方面面的原因，租金上涨，电器那块利润下滑，肯定要谋求转型。金融危机以后我们集团一直在想转型，那个时候可能张总还没想好到底是不是要做电商，所以去做商业地产做了很多，万达模式也比较成熟了。”苏宁集团内部一人士称。

显然，现在的张近东是既要做商业地产，又被迫上马电商。

“现在B2C、C2C电子商务非常非常火爆，淘宝、京东商城以及其他电子商务平台都出来了。他们就借打造平台连锁去圈地，一部分可能是去搞房地产，再留下来一块去搞商业连锁，这样打造他们才有利可图。挂羊头卖狗肉，去搞房地产。”商龙资本(中国)投资基金执行总裁罗铂知认为。

豪赌H股上市

商业地产不限购、不限贷，一度成为开发商和购房者眼中的香饽饽。然而，众多开发商的进入使这个行业也面临同质化竞争，而商业地产也会受到宏观经济持续低迷的影响。

万达集团董事长王健林坦言：“中国的经济困局已反映到消费环节。一是消费人次下滑。以前每年每个广场的人流同比增长两位数，但今年跌至个位数，增长缓慢。二是客单价下降。无论超市、百货，还是服装、餐饮，客单价同比都在降。三是商家减少开店。过去超市、快时尚品牌开店是来者不拒，给多少店开多少店，但今年商家的开店计划大幅度减少。”

对于苏宁置业来说，情况更是糟糕，因为苏宁集团的资金链已经绷得很紧。今年7月，为了完成定向增发47亿的目标，张近东自掏腰包35亿，这是他以股权质押的形式向银行、信托融资的。之后苏宁电器再推出80亿的发债计划，紧接着又来一个员工持股计划。

而且，正当苏宁与京东等电商对手进行价格大战的时候，它却因为以发展实业为名，贷款大做房地产被银监会点名，一些银行已经收紧了对苏宁的授信。

于是，张近东打起了推动苏宁置业上市的主意。

然而，目前A股市场低迷，房地产调控依然严厉，房地产公司要在A股上市是难上加难。就连万达都在排队等候，上市无期，何况苏宁置业？

南京金融圈知情人士向理财周报记者透露，苏宁置业有意在H股上市，承销机构为摩根大通。为此，记者多次致电摩根大通中国区董事总经理龚方雄，但未得到答复。

苏宁如果先上市，有无可能超越万达？“这个问题要这么来说，你能先比万达在公开市场上获得资金的支持，但是对万达形不成很大的影响。上市只是解决了苏宁的融资问题，并不能转化为企业竞争力的全面提升”，前述上市公司高管表示，“只通过一个手段，就改变国内商业地产的格局，那是不可能的。”