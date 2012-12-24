格力董明珠：制冷领域内将实现多元化

今年格力电器逆势增长，销售收入将首次突破1000亿元。格力电器董事长兼总裁董明珠日前向《第一财经日报》透露，未来五年，格力电器争取再增长1000亿，达到2000亿元的年产值。

这意味着，未来五年格力电器平均年增长要达到200亿元。董明珠说，今年“十八大”、中央经济工作会议都提出加快“城镇化”建设，这会带来机会。此外，自主品牌出口也是一个增长点。“我一直很乐观，不是没有市场，而是没有技术，没有创新。如果你保持技术创新，就能保持增长。”

12月22日，格力电器自主研发的双级变频压缩机产品获得专家组“国际领先”的认定。压缩机原来只是一级压缩，空调的应用范围一般为-7摄氏度~43摄氏度。经过压缩机两级压缩的技术创新，空调的应用范围可以扩大到-30摄氏度~5摄氏4度，热泵热水器今后在长江以北也可以使用了。

董明珠说：“格力千亿之后仍将坚持专业化，但会在制冷领域内实现多元化。”比如在电机、压缩机等上游部件的核心技术上做更多研究，甚至把电机的应用延伸到另一个产业。

格力最近对大量的专卖店进行改造升级，晶弘冰箱、净水器等也进入了格力专卖店。董明珠说，一些格力专卖店已扩大至1000平方米。“格力专卖店不一定卖格力品牌的产品，但一定要是精品。我更多要求我们的小家电(做到这点)。”格力专卖店今后可以为厨具、空调、用水、采暖提供一体化家装设计。

因此，她并不认为电子商务将替代实体店，特别是空调、净水器销售之后还存在很多服务问题。尽管格力电器肯定也会发展电子商务，但电子商务与实体店将是并存关系。

针对最近二股东减持的事，董明珠首次回应说，股东增持或减持都属正常。“企业行不行，关键看企业报表，看它的经营状况，而不是看谁持有。”董明珠说，“我是经营者，我要对所有股东负责。不是今天换了一个股东，我就不负责了。”

“我对格力非常有信心，股价的波动由投资者的心理因素决定。我一直说，我对投资者负责，不对投机者负责。所以，大家没必要担心。”董明珠说。

目前，除了格力电器和格力地产，其他业务只占格力集团收入的0.2%。董明珠说：“我现在希望集团自身发力，让自己活得健康，我也希望培养优秀的人才支撑集团的发展。我会把更多精力放在电器，因为电器是一个庞大的企业，要延续技术领先优势，同时培养团队，让更多有奉献精神的人走上领导岗位。”