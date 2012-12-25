《中国企业家》请你讲讲“创业那些事儿”

无论你是屌丝逆袭还是已经晋升为高富帅，还是仍在囤积泡面、走在焦灼难耐的创业路上，我们想听听你的辛苦、感受、经历和经验，记录你在创业路上的点滴感悟。
活动详情：
从2013年1月5日（2013年第1期，总第25期）起，《中国企业家》资讯版块新增“创业那些事儿”栏目，现向广大读者朋友征集创业者的故事，刊登在杂志“来信”版面。
征集的故事要求如下：
1、 以体现创业、励志为主；
2、 重视情节、细节，生动、接地气、见人见物；
3、 字数在1500字以内。
参与方式：
1、直接私信《中国企业家》官方微博（http://weibo.com/cne），讲个百字短故事，让我们来追；
如：#《中国企业家》杂志征集“创业那些故事”#无论你是屌丝逆袭还是已经晋升为高富帅，还是仍在囤积泡面、走在焦灼难耐的创业路上，我们想听听你的辛苦、感受、经历和经验，记录你在创业路上的点滴感悟。
2、或者写个1500字的长篇投到letter#iceo.com.cn（发邮件时请把#换成@），请注明#创业那些故事#。
好故事，你来写，让更多人看见。我们期待你的参与！
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