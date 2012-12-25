著名投资人库班：诺基亚Lumia 920性能超苹果iPhone5

著名投资人马克·库班
北京时间12月25日消息，据国外媒体报道，在周一一次活动当中，美国知名互联网产业投资人士马克·库班(Mark Cuban)表示，诺基亚Lumia 920智能手机的性能远远超过了苹果iPhone 5。
在当天的活动当中，库班被问及目前都在使用哪些电子产品。库班回答道，前不久他更换了自己使用的智能手机，即把原来的iPhone 5更换为诺基亚新款Windows Phone手机Lumia 920。
库班说：“我有一台苹果MacBook Air笔记本电脑，但计划试一下预装Windows 8的宏碁笔记本。我很喜欢我手机上运行的Windows 8系统。我有两部手机，第一部是三星，第二部是iPhone 5。而新款诺基亚Windows手机取代了我的iPhone 5。”
在被问及为何要将iPhone 5更换为Lumia 920的问题时，库班问答道：“Lumia 920性能超过了iPhone 5，超过还不止是一点点。”
但一些业界人士认为，说Lumia 920性能远远超过了iPhone 5，可能只代表了库班本人的看法。虽然Lumia 920硬件配置不错，如无线充电功能、触摸屏反应非常灵敏等等，但与iPhone 5或三星Galaxy S II等手机相比，Lumia 920并不是那么轻薄，且重量也较重。另一方面，与iPhone及各类Android手机相比，目前Windows Phone手机的应用程序选择余地也不是很大。
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