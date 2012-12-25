全球十大科技大佬的慈善情结：马化腾 丁磊登榜

近日，年仅28岁的Facebook创始人马克扎克伯格宣布向硅谷慈善机构捐赠价值5亿美元的股票。其实，除了扎克伯格，还有很多科技大佬都有着浓厚的慈善情结，如比尔盖茨、郭台铭、李彦宏、马化腾等。下面，我们来盘点下他们近4年来的慈善故事。

1、比尔·盖茨

说到科技，说到慈善，一个不得不提的名字就是比尔盖茨。因为微软，他被世人所知，他也曾经长期占据着世界首富的位置。从微软退休的盖茨，慈善成为他最主要的事业。2000年1月，比尔和梅琳达盖茨基金会成立。目前，盖茨和妻子梅琳达已经捐赠了34.6亿美元，以促进全球教育和医疗领域的平等。

2010年8月，盖茨与巴菲特一起发起“捐赠承诺”行动，已有40位亿万富翁或家庭承诺，将把自己的过半财产捐献给慈善事业。加入“捐赠承诺”行动的科技大佬还有微软创始人之一的保罗艾伦、甲骨文创始人拉里埃里森等。盖茨在遗嘱中表示将拿出98%的资产给慈善基金会。近两三年，盖茨基金会也向中国、非洲等欠发达地区捐赠数亿美元。

2、迈克尔·布隆伯格

作为全球最大的财经资讯公司彭博社的创始人、曾经的纽约市长，布隆伯格拥有百亿美元家产。做起慈善来，布隆伯格也同样不马虎，他成立了“布隆伯格慈善机构”，2009年其捐赠额达到2.54亿美元，在全美排名第四。

他也是“捐赠承诺”行动的签名人，他表示未来数年要把几乎所有净资产捐出，或者留给基金会。布隆伯格的基金会捐赠对象主要为纽约本土的慈善机构，服务纽约地区。

3、约翰·莫格里奇

思科前任首席执行官约翰莫格里奇和妻子塔西娅莫格里奇是全球慈善夫妇排行榜的常客，虽然没有盖茨夫妇出名，但他们也一直致力于慈善事业，两人自2004年以来已捐出逾2.6亿美元善款。莫格里奇还与妻子一道向自己的本科母校威斯康辛大学捐赠，并捐献了1.75亿美元建立一个基金，帮助想上大学的贫困学生。

4、马克·扎克伯格

作为Facebook创始人，在今年5月上市后，扎克伯格坐拥百亿美元资产。28岁的扎克伯格从事慈善已有几年了：2010年底，他就签署了“捐赠承诺”，同年，他向美国慈善机构捐赠价值1亿美元的股票。最近又宣布捐赠5亿美元股票，这是其迄今最大的一笔捐赠。但是，我们有理由相信，随着年龄的增长和财富的累积，他的捐赠金额也会增加。