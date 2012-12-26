京东商城宣布CTO王亚卿离职 任职未满一年

12月26日早间消息，京东商城宣布，CTO王亚卿因为家庭原因，已经正式离职，任职时间未满一年，但未来会转任公司顾问。

王亚卿加盟京东商城前曾是Oracle(甲骨文)全球副总裁。今年1月，努力扩充完善高管团队的京东商城首次设立CTO一职，并请来在甲骨文任职13年的王亚卿出任。根据此前的媒体报道，在甲骨文期间，王亚卿主管数据库和云计算的研发。

2011年至今，京东商城快速扩充完善高管团队，疑似为上市做准备。王亚卿之外，京东商城CSO(首席战略官)赵国庆于12月兼任集团副董事长，这也是京东商城设立的第一位集团副董事长。2月，宏碁集团中国区原执行副总裁蓝烨出任京东商城首任CMO。6月，前美银美林投资银行董事蒉莺春出任副总裁。7月，原UT斯达康副总裁隆雨出任京东商城CHO兼首席法律总顾问。

刘强东曾在内部或者半公开的演讲中创立了自己的一套倒三角形管理模型。在这套模型中，刘强东强调的是团队、物流、成本、效率等关键词，而其中团队又位于最底层，成为刘强东管理模型的基础。但目前看来，京东商城的高管团队在经历了一年的快速扩张后，还未最终稳定下来。