乔布斯创业纪录片明年1月全美播出

乔布斯和曾对苹果早期发展给予大量支持的投资人迈克·马库拉

一部有关美国多位知名风投，以及苹果创始人乔布斯等创业者的纪录片，明年1月将在美国全国电视台播出。

这部纪录片名为《一些冒险：风险、回报和最初的风险投资家》，已在去年的SXSW大会上展映。这部纪录片关注了许多知名风投，包括亚瑟·洛克(Arthur Rock)、KPCB的汤姆·珀金斯(Tom Perkins)、红杉资本的唐·瓦伦汀(Don Valentine)和New Enterprise Associate的迪克·克拉姆里奇(Dick Kramlich)。他们投资了苹果、英特尔、思科、Atari和Genentech等知名公司，因此，本片包含与乔布斯有关的故事。

以下是影片记录的一些投资人的谈话：

珀金斯：“我不知道如何去写商业计划书，我只能告诉你我们怎么去读。我们从最后开始读，如果页码数很大，我们就会从最前面开始看看这是一个什么样的业务。”

洛克：“乔布斯是国家宝藏。他非常有远见，很聪明。然而我必须解雇他。”

瓦伦汀：“我不喜欢那些像我们一样做事的创业者。对于那些认为我们有着装要求的创业者，我一点都不感兴趣。我喜欢那些有远见，坚持去做一些事情的人。”