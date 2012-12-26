乔布斯创业纪录片明年1月全美播出

乔布斯和曾对苹果早期发展给予大量支持的投资人迈克·马库拉
一部有关美国多位知名风投，以及苹果创始人乔布斯等创业者的纪录片，明年1月将在美国全国电视台播出。
这部纪录片名为《一些冒险：风险、回报和最初的风险投资家》，已在去年的SXSW大会上展映。这部纪录片关注了许多知名风投，包括亚瑟·洛克(Arthur Rock)、KPCB的汤姆·珀金斯(Tom Perkins)、红杉资本的唐·瓦伦汀(Don Valentine)和New Enterprise Associate的迪克·克拉姆里奇(Dick Kramlich)。他们投资了苹果、英特尔、思科、Atari和Genentech等知名公司，因此，本片包含与乔布斯有关的故事。
以下是影片记录的一些投资人的谈话：
珀金斯：“我不知道如何去写商业计划书，我只能告诉你我们怎么去读。我们从最后开始读，如果页码数很大，我们就会从最前面开始看看这是一个什么样的业务。”
洛克：“乔布斯是国家宝藏。他非常有远见，很聪明。然而我必须解雇他。”
瓦伦汀：“我不喜欢那些像我们一样做事的创业者。对于那些认为我们有着装要求的创业者，我一点都不感兴趣。我喜欢那些有远见，坚持去做一些事情的人。”
21世纪网站|
华尔街日报中文网|
中国经营报社网站|
世界经理人网|
每日经济新闻网|
BNET商业英才网|
价值中国网|
麦肯锡季刊|
哈佛商业评论网| 沃顿知识在线| BCG咨询| IBM价值研究院| 中国三星经济研究院| 野村证券| IINSEAD智库网| 猎聘网| 商业评论网|
财经国家新闻网|
新浪财经|
网易财经|
腾讯财经|
凤凰财经|
东方财富网|
中国新闻网|
一财网|
华讯财经|
cri国际在线|
中国证券网|
大智慧|
中商情报网| 创业邦| 搜房网| 携程网| 天下金融网| ZOL企业信息化| 华声在线| Windin万点| 比特网CIO| 译言| 媒介网|
赛迪经略| 挖贝网| 商报供求网| 市场部| 中投顾问| 城市中国| 资金管理网| 会唐网| android开发者社区| DOIT| 21财经搜索|
阿里巴巴生意经| 人大EMBA| 中国时尚品牌网| 北京写字楼网| 上海房产网| 虎嗅网| 中国人力资源开发网| 环球外汇网| 迈点网|
创业家| 中国日报网|