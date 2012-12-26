著名电视人马东加盟爱奇艺 担任首席内容官

原央视著名主持人、导演、制片人马东

12月25日消息，今天，爱奇艺正式宣布，原央视著名主持人、导演、制片人马东加盟爱奇艺，担任首席内容官一职，全面负责爱奇艺的内容采编及制作工作。

马东毕业于北京电影学院，曾留学澳大利亚。1998年起，马东曾在湖南卫视《有话好说》、央视《挑战主持人》、《文化访谈录》等多档节目担纲主持人，并担任《挑战主持人》，《文化访谈录》等节目制片人，2009年“春晚”语言类节目导演，2011年“春晚”总导演，并任职中央电视台综艺频道总监助理，有着丰富的电视制作和管理经验。2012年9月，马东宣布离开央视，其职业去向问题一度成为媒体和行业热议焦点。

网络视频媒体近年来高速发展，2012年仅广告市场规模即近百亿。相对电视而言，作为新兴媒体的网络视频在自制内容的品质和深度方面存在经验和沉淀的不足，资深电视人才的加盟将在一定程度上弥补这一短板，有利于在线视频的内容差异化和品牌建设。而作为已故相声大师马季先生的独子，马东也一直致力于文化的弘扬和传播。在丰富的电视媒体工作经验中，对高品格和高质量的文化传播理念贯穿始终，这也与爱奇艺“悦享品质”的品牌理念有着高度的交集和共鸣。

爱奇艺创始人、首席执行官龚宇表示：“马东先生在电视媒体领域的丰富经验和资源积累，将有助于爱奇艺进一步快速提高作为国内领先视频媒体在内容采编和原创节目制作方面的水平。而马东先生在团队管理方面的经验和能力，又可以带领爱奇艺内容团队加快实现爱奇艺在全媒体中成为领导者的目标。”