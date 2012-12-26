那些英年早逝的IT劳模们

知名苹果iOS系统中文输入法“FIT输入法”作者、广州新点科技联合创始人冯华君（1981—2012），于2012年12月23日因癌症病逝，年仅31岁。
冯华君的英年早逝，再次引发人们对IT从业人员的工作负担和工作现状的关注和讨论，腾讯科技在此呼吁IT从业者：身体是革命的本钱，关注健康问题刻不容缓。
在感慨天妒英才的同时，腾讯科技盘点了过去几年英年早逝的IT劳模们，以此为鉴。
1、杭州网通互联公司总经理杜斌（1978—2004），于2004年11月4日病逝，年仅26岁。
杜斌毕业于杭州商学院，曾在中企网杭州分公司工作。25岁即出任由杭州市科技局控股的杭州网通互联公司总经理。2003年底与CNNIC签约成为杭州地区通用网址注册商。
2、阿里巴巴B2B技术部原总监曹行（1976—2011），于2010年8月19日，在三亚游玩时，不幸溺水身亡，年仅34岁。
曹行平时为人和善，曾与阿里巴巴其他高管到华南理工大学进行企业宣传，因工作表现突出成为公司的核心人物。
3、网易原代理CEO孙德棣（1967—2005），于2005年9月18日病逝，年仅38岁。
网易原代理CEO孙德棣
孙德棣2001年9月担任代理CEO时，网易正面临着会计丑闻、诉讼的压力，以及退市的威胁，让人怀疑这家公司还能不能存活下去。入主网易一年半的时间，孙德棣至少解决了网易被起诉的问题，公司股票又在纳斯达克交易了，而且网易还走向盈利，在2003年过去3个月中股票上升了3倍。
4、凤凰网原总编辑、百视通原COO吴征（1972—2011），于2011年7月2日游泳时突发心梗，经紧急抢救无效病逝，年仅39岁。
凤凰网前总编辑、百视通原COO吴征
吴征曾经先后供职于安徽卫视、中央电视台、凤凰卫视三家电视台，2007年3月至2009年11月加盟凤凰新媒体任总编辑，负责凤凰新媒体的内容建设。2009年11月，加盟上海广播电视台、上海东方传媒集团有限公司（SMG）旗下新媒体企业百视通公司，带领百视通内容产品部、IPTV事业部员工，并亲历百视通借壳上市、成为中国广电新媒体第一股的过程。
21世纪网站|
华尔街日报中文网|
中国经营报社网站|
世界经理人网|
每日经济新闻网|
BNET商业英才网|
价值中国网|
麦肯锡季刊|
哈佛商业评论网| 沃顿知识在线| BCG咨询| IBM价值研究院| 中国三星经济研究院| 野村证券| IINSEAD智库网| 猎聘网| 商业评论网|
财经国家新闻网|
新浪财经|
网易财经|
腾讯财经|
凤凰财经|
东方财富网|
中国新闻网|
一财网|
华讯财经|
cri国际在线|
中国证券网|
大智慧|
中商情报网| 创业邦| 搜房网| 携程网| 天下金融网| ZOL企业信息化| 华声在线| Windin万点| 比特网CIO| 译言| 媒介网|
赛迪经略| 挖贝网| 商报供求网| 市场部| 中投顾问| 城市中国| 资金管理网| 会唐网| android开发者社区| DOIT| 21财经搜索|
阿里巴巴生意经| 人大EMBA| 中国时尚品牌网| 北京写字楼网| 上海房产网| 虎嗅网| 中国人力资源开发网| 环球外汇网| 迈点网|
创业家| 中国日报网|