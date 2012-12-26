那些英年早逝的IT劳模们

知名苹果iOS系统中文输入法“FIT输入法”作者、广州新点科技联合创始人冯华君（1981—2012），于2012年12月23日因癌症病逝，年仅31岁。

冯华君的英年早逝，再次引发人们对IT从业人员的工作负担和工作现状的关注和讨论，腾讯科技在此呼吁IT从业者：身体是革命的本钱，关注健康问题刻不容缓。

在感慨天妒英才的同时，腾讯科技盘点了过去几年英年早逝的IT劳模们，以此为鉴。

1、杭州网通互联公司总经理杜斌（1978—2004），于2004年11月4日病逝，年仅26岁。

杜斌毕业于杭州商学院，曾在中企网杭州分公司工作。25岁即出任由杭州市科技局控股的杭州网通互联公司总经理。2003年底与CNNIC签约成为杭州地区通用网址注册商。

2、阿里巴巴B2B技术部原总监曹行（1976—2011），于2010年8月19日，在三亚游玩时，不幸溺水身亡，年仅34岁。

曹行平时为人和善，曾与阿里巴巴其他高管到华南理工大学进行企业宣传，因工作表现突出成为公司的核心人物。

3、网易原代理CEO孙德棣（1967—2005），于2005年9月18日病逝，年仅38岁。

网易原代理CEO孙德棣

孙德棣2001年9月担任代理CEO时，网易正面临着会计丑闻、诉讼的压力，以及退市的威胁，让人怀疑这家公司还能不能存活下去。入主网易一年半的时间，孙德棣至少解决了网易被起诉的问题，公司股票又在纳斯达克交易了，而且网易还走向盈利，在2003年过去3个月中股票上升了3倍。

4、凤凰网原总编辑、百视通原COO吴征（1972—2011），于2011年7月2日游泳时突发心梗，经紧急抢救无效病逝，年仅39岁。

凤凰网前总编辑、百视通原COO吴征

吴征曾经先后供职于安徽卫视、中央电视台、凤凰卫视三家电视台，2007年3月至2009年11月加盟凤凰新媒体任总编辑，负责凤凰新媒体的内容建设。2009年11月，加盟上海广播电视台、上海东方传媒集团有限公司（SMG）旗下新媒体企业百视通公司，带领百视通内容产品部、IPTV事业部员工，并亲历百视通借壳上市、成为中国广电新媒体第一股的过程。