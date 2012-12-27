【前沿】4G时代，中移动能移动多快

● 在3G时代落后的中国移动，希望能抓住4G机会绝地反击

● 它需要更鲜明的态度，给整个产业链吃一颗定心丸

【《中国企业家》】下载1部800M的高清电影，需要多长时间？如果你在杭州，可能只需要1分钟。作为全国最早开通LTE（3GPP长期演进技术，俗称“4G”）全民体验的城市，杭州的网速目前全国第一。

牌照的发放总是会引起波澜。先是今年9月11日，工业和信息化部（以下简称“工信部”）部长苗圩公开表示，将在一年左右的时间后发放TD-LTE牌照。紧接着在10月14日，工信部无线电管理局副局长谢存宣布，中国已决定将2.6GHz频段附近的190MHz频率全部规划为TD频谱。12月18日，中国移动香港公司的TD-LTE网络在香港地区正式商用，并与之前推出的LTE FDD融合组网。种种迹象都在指向内地4G牌照发放，难道4G真要来了？

如果现在就发放4G牌照，第一个跳起来欢呼的无疑是中国移动。在即将过去的一年里，为了推动牌照发放，中国移动可谓不遗余力。“今年我们就两个重点，一个无线城市，另一个就是TD-LTE。”中国移动总部一位高管表示。除了各种场合大声疾呼之外，中国移动也开始4G试水。2012年，中国移动在香港的4G网络正式商用，内地试验网也正在大规模建设中。在上海、杭州、南京、广州、深圳和厦门6大城市启动了第一批TD-LTE大规模试验网之后，中国移动又在北京、天津、青岛、宁波、成都等10座城市启动了第二批试验网。如今，在杭州B1公交车上，乘客们已经能够体验几十倍于当前网速的4G网络。

中国移动之所以极力推进4G，很大程度上是由于在3G上的落后。2009年1月，三大运营商同时拿到了3G牌照，中国移动拿到的是中国企业拥有部分知识产权但是产业链却很不完善的TD-SCDMA牌照。

事实证明，3G拖了中国移动的后腿。网络覆盖不完善，加上终端不给力，都使得高端用户们纷纷离开中国移动，选择另两家运营商；而全球最畅销的手机iPhone不支持TD-SCDMA，也让中国移动尝到了被抛弃的滋味。

在3G上，中国移动不再是一骑绝尘。截止到今年10月底，中国移动3G用户数为7931万，虽然从数量上仍然高于中国联通（7006.7万）和中国电信（6274万），但却名不副实——根据中关村在线的调查，中国移动的众多“3G用户”，其实大部分时间仍在使用2G网络。

这也使得中国移动用户增长速度已经大大地慢于竞争对手，市场份额不再是绝对领先。三家运营商公布的数据显示，发放3G牌照的2009年，中国移动的市场占有率高达71.9%；目前却已经下降到了65%。

既然3G已无法扭转乾坤，中国移动只能将希望寄托在4G上。如果现在就发放4G牌照，以中国移动的雄厚财力，可以迅速完成部署，重建网络优势。而中国电信和中国联通由于实力所限，将会陷入进退两难的困境：如果不跟随中国移动部署4G网络，用户将会大量流失；如果跟着起舞，财力上又难以支持。

因此，另两家运营商对于4G牌照发放就不是那么着急。中国联通董事长常小兵表示：“中国联通正在努力将3G做得更好，在4G方面也不会等着，所有的试验都会做。”据了解，中国联通和中国电信也都在一些城市低调地进行4G试验网的建设；不过，这些4G试验网均采用了LTE FDD标准。

他们选择LTE FDD的理由也很简单——这种标准在全球应用更广、升级成本更低。目前，海外排名靠前的电信运营商，例如欧洲排名第一的沃达丰、美国前两大运营商Verizon和AT&T、日本最大的移动运营商NTT DoCoMo均选择了LTE FDD标准；而苹果公司最新发布的iPhone 5也支持LTE FDD而没有支持TD-LTE标准。

由于三大运营商国企性质，很多时候他们并不能够按照自己的想法去选择技术标准，这在过去已有先例：在2G时代，已经拥有了GSM网络的联通又被迫上马CDMA，结果造成了左右手互搏的尴尬局面。而3G时代，中国移动更加倾向于主流的WCDMA，可最后仍然只能拿到TD-SCDMA牌照。

具体如何发放牌照，关键还看中国政府的想法。在3G时代，中国依靠TD-SCDMA这个“末班车”，好不容易取得了一些技术标准的话语权；如今，通过全力发展TD-LTE，更是希望在4G时代能放大话语权。

政府的这个想法，其实在无线频段分配上已表现得非常明显。今年10月，工信部已为TD-LTE预留了190MHz频段，加上之前分配给TD-LTE的100MHz，实际上TD-LTE已经预先拿到了290MHz的频率资源。与此相对应的，工信部目前只明确了120MHz的LTE FDD频率资源。而在中国这样的人口大国，要运营一张4G网络，至少需要120MHz频率资源。这也意味着，很有可能有两家运营商拿到TD-LTE牌照。独立电信分析师马继华预测：“中国移动将肯定采用TD-LTE标准，中国联通也肯定会使用LTE FDD，唯一变数是中国电信，最大的可能是中国电信也将与中国移动一起撑起国产TD-LTE的大旗。”

而中国4G牌照发放方式，也会在很大程度上左右全球技术标准走向。在2G时代，欧洲的GSM和美国的CDMA标准本来是旗鼓相当、相持不下；但是当中国移动选择了GSM之后，胜利的天平就倒向了欧洲一方。到了3G时代，欧洲主导的WCDMA继续压倒了美国主导的CDMA EVDO标准，中国主导的TD-SCDMA标准只有中国移动一家采用。

而到了4G时代，TD-LTE标准已走出了国门，在海外找到了同盟军：截止到今年9月，已经有日本、印度、巴西、英国等国的11家运营商开通了12个TD-LTE网络，其中不乏日本软银和印度信实工业等具备相当实力的运营商。即便如此，TD-LTE阵营仍显得颇为势单力孤：要知道，目前全球商用的LTE FDD网络已经多达97个，是TD-LTE的8倍。而且，即使是早就已经部署了TD-LTE的日本第三大运营商软银也开始建设LTE FDD网络，准备实行混合组网。运营商的态度在很大程度上影响着电信设备商以及电信产业链上所有供应商的心态。目前，无论是高通、三星等芯片厂商，还是爱立信、华为等设备厂商，都还是把LTE FDD的研发放在最优先的位置。

“这个时候，确实需要中国移动旗帜鲜明地表明态度，给整个产业链吃下定心丸。”上述中国移动的高管表示。不过，最终要下决心的，还是政府的决策层。

“我认为，最早2013年5月17日‘电信日’将发放LTE牌照。”马继华将判断精确到了天，这会成为现实吗？