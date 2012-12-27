郎酒董事长汪俊林陷被调查传闻 高管称公司运转正常

昨日，有媒体报道称，四川郎酒集团董事长汪俊林因卷入成都当地一起案件，已被有关部门要求协助调查，这是本月内汪俊林第二次被传遭调查。对此，昨日郎酒集团一位高层在接受新京报记者采访时未做正面回应，仅表示目前尚未得到相关消息，“传言归传言，目前公司的一切工作都在正常开展。”
昨日有媒体报道，郎酒集团内部上周末已传达了汪俊林被调查的消息。报道还称消息人士说，集团还表示虽然今年并未完成销售计划，但大家“工资照发，奖金照发”。
对此，郎酒集团一位高层在接受新京报记者采访时未对“汪俊林被调查”的消息是真是假做出实质性回应。
此外，新京报记者联系郎酒集团多位中高层欲求证此事，但他们均表示不便回应，并称记者采访应联系郎酒集团新闻发言人。记者随后多次拨打郎酒集团副总经理、新闻发言人李明政电话，截至发稿前，未得到其任何回应。
媒体报道称，汪俊林大概于本月13日被相关部门问话，随后与公司失去联系，他的两个手机号码也一直处于关机和无法联系状态。
报道还指出，另有郎酒内部人士表示，汪俊林被调查“都是谣传”，确有媒体联系求证，但不清楚传闻的源头是何处。
该内部人士说，汪俊林目前人在北京，公司未收到任何有关调查的政府通知和文件。
记者了解到，早在本月初，汪俊林被调查的消息就在网络上传开。
12月6日，汪俊林曾主动向媒体表示，自己并未接受调查，并介绍了郎酒2012年的销售额约为120亿元。
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