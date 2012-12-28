京东高层震荡背后：刘强东坚持高速路上换人不换胎

岁末的京东再次引发外界广泛关注。继年初从Oracle跳槽过来的CTO王亚卿已于近日以个人原因离职后，昨日，又传出主管京东开放平台的副总裁张守川可能离职，而京东官方亦向腾讯科技证实，张守川主管的业务已划归京东CMO蓝烨直接管理。

京东今年以来已经有多位高层离职。此前，负责公关事务的京东高级副总裁吴声、负责战略发展的副总裁乙壤月、负责物流仓储的副总裁姜海东也相继离职。这也让外界疑惑，这样一家可以叫板苏宁、天猫的公司，高层为何持续离职不断。此次CTO王亚卿离职、张守川调整背后又隐藏着京东什么样的战略。

曾有业内人士向腾讯科技指出，京东是家快速成长的公司，成长过程中喜欢用一些大公司的职业经理人，但使用过程中又存在磨合期，往往感到大公司的职业经理人不一定能适应公司发展，在摸索的过程中又会出现调整。

不久前，京东CMO蓝烨在接受腾讯科技专访时表示，京东快速发展的这些年，员工招聘得很快，一些管理体系架构初步形成，但在流程、规范等方面有所欠缺，未来京东会加强员工培训、提升职业技能，并完善管理体系，通过精细化的操作会使得京东运营更加健康。

不过，蓝烨昨日并未就此次京东两名高层调整做出正面回应，王亚卿和张守川也和腾讯科技连线时也表示自己不便表态。

腾讯科技查阅京东高层架构图获悉，作为一家人数超过2万的公司，京东内部管理层众多，多大20多位，其中，VP上面有SVP，SVP上面还有CXO，再才能到达CEO这一层级。此前有报道称，刘强东谈及一位副总裁离职时曾表示：“他与我还差2个层级呢。”他也毫不避讳地认为，京东需要新鲜血液，离职一两名高管属于正常现象，一直都是老胳膊老腿的也不行。

一位电商深喉向腾讯科技透露，年末此番调整对京东并非是坏事。CTO王亚卿从Oracle过来，其一套体系不能很好的适用于京东发展，在是否切换京东系统方面王亚卿与京东原有团队存在分歧，这是导致其离职的重要原因。开放平台归CMO管辖，也使得开放平台地位更加突出，将成京东规模增长重要增长点，京东在策略上很可能学习淘宝平台模式。

京东内部架构图

懂技术的刘强东让技术成了京东瓶颈

业内深喉指出，王亚卿离职与京东系统之争相关。据其透露，王亚卿是从甲骨文这样的大公司而来，是用大数据的人，而每个人都会有自己最熟悉的方式来解决问题，王亚卿主张运用一套新的系统替代京东原有系统，这也是其与京东原有团队分歧所在。

对于京东来说，处在快速增长的阶段，而且成长慢不下来，这也意味着所有的流程都是暂时的，其业务模式决定了京东必须使用高效而且快捷的系统，而用类似甲骨文等成熟系统，意味着京东必须得跟着系统逻辑走，还得花费巨大人力、物力去做，且切换成本非常高。