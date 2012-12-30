链接文章《老大的诱惑》
【《中国企业家》】浙江省长兴县，争取了许久的对天能董事长张天任的采访看似已板上钉钉，我的焦虑减轻了一点：这几天应该不会再梦见“老天”了。但是，没等太阳落山，操心“家丑不可外扬”的地方政府就给厮杀正酣的两家铅酸蓄电池企业——天能与超威下了禁令：不要再提“超威董事长跑路谣言”，当然更不能接受采访了。
“砰”的一声，原本打开的门被重重关上。
我有足够的心理准备。这个行业就是这样，只要采访对象没在我面前坐定，他随时可能会被很多东西拉走：宣传经理们的谏阻、地方政府的担心、上级领导的视察、任何对它不利却属实的小事，甚至于我过去某篇批评报道……
但好在，打开这扇门任何时候都充满可能。通过一位天能集团较为倚重的业内专家的引荐，一番周折后，张天任终于坐到了我面前。
采访前，编辑担心我会被张天任的化骨绵掌“绵”掉，特意打来电话叮嘱，要问一些有价值的真问题。然而，张天任坐下没几分钟，我意识到对面坐着的是个太极高手。任何关于天能甚至竞争对手的问题，都会被云山雾罩的语言躲闪过去。对于我的问题，他很善于一掌推出，借力打力。这时候他的媒体负责人发来短信：老板还没吃饭，希望能在20分钟内结束采访。
20分钟？这哪成！于是乎，你来一掌我去一掌，不接招？那咱们继续打，我可是已经吃饱饭了。一番太极推挡之后，总算没有白费，逼得张说了一些“实话”。
注：本文详见2012年第24期《中国企业家》杂志，未经授权，谢绝转载。有意与中国企业家网站的内容转载等业务合作者，请与市场部联系(电话：64921616-8657)。
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