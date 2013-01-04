雷军为什么坚持不上市？

炒货、期货、忽悠小米三大关键词

2012年的年末，雷军很火很赚钱，本月他已连夺“2012年度华人经济领袖”、“2012中国年度创业人物”。

雷军称，小米手机第一年销售额就已达20亿美元，并坚称“未来5年不会上市”。投资小米的风投公司启明创投的合伙人童士豪(Hans Tung)日前表示：“小米的净利润率为10%”。这意味着小米手机今年的净利润将超过2亿美元，约合12亿元人民币，雷军平均月赚过亿元。风头也似乎远超过代表国产手机第一阵营的“中华酷联”。有人质疑，有人赞扬，有人吐槽，总之2012年的小米手机和雷军，的确很火很拉风。

不过，在风光背后，雷军却面临着小米“瘸腿”发展、性价比优势不再、产业链把控薄弱，以及渠道“勾结”淘宝网黄牛乱出货等问题。而此时年赚2亿美元的雷军，再也不想听到反对的声音，目前其微博已设置为米粉“无法评论”状态。

小米，瘸腿的“独轮车”?

在小米手机成立之初，雷军曾将手机硬件、米聊和MIUI称之为小米成长的“三驾马车”。但仅过一年的时间，小米就已成为只靠手机硬件赚钱的“独轮车”。

MIUI可以说是小米最具口碑的产品，为小米早期积累用户做了大量的市场铺垫，本应是建立小米文化的核心产品。但11月初，当小米手机用户系统升级之后，发现在更换手机主题时，质量高的主题都需付费。让很多用户觉得“愤怒”的是，连自己之前已下载过的主题也不能使用。一次MIUI主题收费事件，让很多之前狂热的“米粉”一夜变“米黑”。

与MIUI相比，米聊在微信的冲击下用户增长已经停滞，活跃度甚至负增长。马化腾近日宣称微信下月用户就将超过3亿，而米聊用户官方数字不足2000万，甚至还不如“交友神器”陌陌。

目前小米并不缺钱，每月利润1亿元，意味着每天在小米用户身上产生的利润超过300万元，名副其实的“日进斗金”。那么MIUI为什么要强推收费?

惟一的解释就是雷军急于给投资人讲述除硬件之外的“赚钱”故事。

上市，即“见光死”?

小米创立于2010年4月，当年8月即发布第一款小米手机，并从10月起进行网络销售。

按照雷军说法，小米手机今年销量有望达到700万部，今年的销售额有望达到130亿元(约合20亿美元)。但雷军坚持称，“小米未来5年内不会考虑上市”。

雷军的这个提法很有意思。今年6月小米从新加坡主权财富基金新加坡政府投资公司和其他投资者手中获得了2.16亿美元，公司估值达到40亿美元。在此之前，小米曾于2010年底和2011年12月先后融资4100万美元和9000万美元。

但对于启明、IDG等投资公司来说，长达七年的投资风险极大，即使强如摩托罗拉、诺基亚也从未在激烈的手机市场竞争中保持七年持续增长的“不败金身”。那么，坚持“不上市”的雷军，如何来回报投资人?如何回报每周6天x12小时工作的小米员工?背后原因又是什么?

答案可能就是小米在手机销量方面“见光死”。查看小米手机生产和发售历史，可以发现诸多数据“打架”。

在2012年2月之前，小米手机惟一代工来自南京英华达工厂。而按照小米官方公布的数据：2011年9月首次开放预定30万部，实际有效数字21.5万部，转化率高的惊人。小米同时宣称，“前10万名米粉将于10月份拿到手机”。

而据英华达南京公司品质管理处协理、小米事业部主管黄建勋之前对媒体公布的数据，英华达和小米于2011年3月达成合作，3月22日第一次试生产。9月2日第一批1000部工程样机出货，10月14日第一批1050部量产手机出货。而实际上，直到10月31日英华达工厂才完成“首个1万部出货”，小米宣称另外“到货”的9万部手机从哪里来?

按照黄建勋的说法，南京英华达工厂真正开始规模生产小米手机是在2011年的11月份，并于11月30日完成了首个10万部生产。而今年8月，小米宣布其1代手机总销量超过350万部。

也就是说，从小米手机2011年8月份发布开始的一年期内，其前四个月发货量只有总发货量的2.86%。也就是说，小米在拿4个月甚至半年后的手机价格，来跟发布时期的其他手机厂商的手机进行竞争，是名符其实的“期货手机”。

有意思的是，今年2月，在CDMA版小米手机发布会上，雷军曾对媒体公开宣布将于4月份对外公布官方的销售审计报告。但在今年6月广州电信天翼终端发布会采访中，《经济观察报》某女记者就此问题跟进采访时，雷军就此失态，并当场拍桌子“爆粗口”。

雷军也就此落下了“雷一折”的称号，意思是说，小米实际发货量约占其官方宣称的1/10左右。一旦选择上市公开财务数据，必然“见光死”。

货源成谜?淘宝黄牛大肆贩卖小米手机

今年8月，雷军又“如法炮制”发布了小米2手机。10月30日，小米公司宣布首次开放购买的5万台小米2不到3分钟内便被一抢而空，随后又宣布15万部小米2手机在1分钟43秒内抢订完。

此番数据后来引发了中国联通和中国电信市场销售部门在iPhone 5预订上的“慨叹”。按照中国联通公布的数据，联通网上营业厅iPhone 5当天预订数量约10万部，跟小米相比完全被“秒杀”。主管中国联通终端销售工作的市场营销部副总库伟曾私下表示：“不能跟小米学忽悠用户”。

令人关注的是，11月27日，雷军用自己的小米手机2发布了一条微博，内容为“11月29日中午12点，15万台小米手机2， 20万台小米手机1s”。这条信息却引发了众多用户的不满，大量“滚”的留言和转发让雷军直接关闭了自己的微博评论。直到时隔近一个月的今天，雷军依然不想听到来自“米粉”们的真实声音。

不过，“米粉”们在小米官网极难下到订单的小米手机，却在第三方淘宝店铺中大肆销售。

来自淘宝的内部数据显示，从2011年12月1日至2012年11月30日的一年时间中，小米手机在淘宝的成交金额为587,232,303元(5.87亿元)，成交人数493,045人次(49.3万人次)。也就是说，一年内淘宝店出售小米手机约为50万部，约占小米官方销售数字的10%，占其实际销量的约30%。

其中，三际数码专营店、更生通信旗舰店为小米手机淘宝最大的出货渠道。数据显示，三际数码专营店小米1S手机销量达12416部，小米2手机销量2059部;更生通信旗舰店小米1S手机销量更是达13158部。

据小米官方称，针对用户预约官方有严格的反作弊机制。那么，数量庞大的小米手机是如何转移到第三方淘宝渠道进行销售的呢?

对此，有小米内部人士透露称，“小米在每次开放预约的同时就给黄牛预留30-40%份额的F码，一方面扩大实际的预约量，另一方面也通过黄牛在淘宝炒作价格制造假象”。

另外，由于运营商对小米并没有“机卡绑定”政策，也有相当一批联通版和电信版小米合约机被“拆包”，将手机转交到淘宝网店销售，同时号卡则向运营商“套取”话费返还。

目前，距离小米二代手机发布已经过去差不多3个月，但是直到现在，当初满怀希望的“米粉”已经在调侃它是只存在传闻中的产品。以至于对每一轮的抢购盛况感到麻木，因为绝大多数人没能拿到它，没有见到它。

不过，随着Google Nexus4、联想、华为、中兴，甚至明年传说中的三星进入2000元以下的高配置手机领域，小米宣称的“性价比”优势已不复存在，雷军对手机产业链把控的缺陷日渐显现，逐利的淘宝“黄牛”们正在寻找新的赚钱目标。丧失了“期货式”的互联网营销优势，小米已提前进入“中年危机”。不上市，或许是雷军的惟一选择。