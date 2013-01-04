《中国企业家》杂志2013年第1期目录

【封面报道】“桥哥”的理想国
盛大自2009年发起扩张运动，在2012年进入收缩调整阶段。一个天才创业者，他的正确与错误对公司影响有多巨大
EDITORIAL
【写在卷首】改革“窗口期”
民间越有期待，政府越要珍视这种期待
OBSERVER
【观察家】不变与变
2013年，这会是一本“逆生长”的杂志。除了核心价值观与激情，一切皆可归零
INFOS 资讯
[来信]
新东方遭遇质疑背后
[图解]
枪 殇
[预言]
分配改革促收入倍增
[天下]
“美国跌落‘财政悬崖’？”等一组
[双周人物]
“林浩光 隐退”等一组
[焦点]
慈善的社交媒体年
[高端访谈]
罗伯特·佐利克：国企改革
需要中国更广泛意义的革新
[声音]
[趣商业]
“定制音乐礼物”等一组
[锐科技]
“无针注射”等一组
COLUMN
【专栏】
分水岭
OPINION
【意见】
温和复苏开始
预期2013年中国经济同比增长8%，略高于去年。人民币仍然有小幅升值的空间，可能在年底达到兑美元6.15左右的水平
“政治特区” 可以试验
政治改革必须先做试验，突破一点，再行推广，这样才可以稳步前进
LETTER FROM CEO
【CEO来信】4G，从想象到触摸
1G时代，中国几乎所有的产品都靠进口；3G时代，我们有了自主创新的技术；4G时代，中国TD-LTE已成为国际主流技术
firing line
【火线】
外滩非争不可
SOHO与复星互补的空间很小,存在更多的是对利益的分割和争夺
当买iPhone不再排队
苹果正在变成一家越来越“正常”的公司，对它来说这是最不正常的事
亟待“输血”的自救之旅
无论重组与否，对李宁都不过是扬汤止沸，能解其资金之渴，难解品牌空心化之忧
新东方的挑战者来了
俞敏洪曾说：谁把网络教育做好了，谁就是新东方最大的对手。如今阿诺来了
车轮上的资本接力
第一次IPO折戟后，神州租车再次得到资本助力
资源收购第二波开闸
海外收购正由投行等中介机构推动转变为企业主动寻找收购对象
易迅强攻京东
作为腾讯布局的一步棋子，三年内，不成功，则成仁
奢华退潮，为何收购高端珠宝
内地奢侈品市场增速放缓,国际奢侈品公司却盯上了珠宝腕表品牌
新媒体拯救秦时明月
《秦时明月》的路数是从虚拟到虚拟
3D打印在中国
桌面3D打印机在中国虽然前景广阔，但离大规模商业化还长路漫漫
FEATURE
【特写】
危险重工
三一与中联的同城恩怨背后也有重重行业危机，曾开启了工程机械行业超常规发展的序幕，如今，是回归理性的时刻了
欢迎加入创客的游戏
开源硬件和互联网社区造就了创客，并令小规模和个性化制造找到出路，它也许还会改变制造业的未来
如果贵阳明天崩盘
贵阳只是中国新一轮城市大跃进中的典型代表。如果贵阳明天崩盘，也不过是劳伦斯魔咒的应验
LIFE
【生活】
取经以色列
危机感催生的创新力，成就了以色列模式，让这个弹丸之地成了世界的创新工厂
罗中立父与子
沧桑的《父亲》去了，时尚的摇滚青年来了，时代变了
站着把钱挣了
民间公益创造者，一边普及常识，一边调侃社会，在收获名声的同时也赢得了商业机会
[书斋]
“迎新怀旧”等一组
[传承]
干预子女
[如是观]
创新与孤独
[镜像]
授权的艺术
[不散场]
林肯风云备忘
[熊彼特时代]
我们进入了熊彼特时代吗
[幕后]
“记者也极客”等一组
注：本文详见2013年第1期《中国企业家》杂志，未经授权，谢绝转载。有意与中国企业家网站的内容转载等业务合作者，请与市场部联系(电话：64921616-8657)。
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