《中国企业家》杂志2013年第1期目录

【封面报道】“桥哥”的理想国

盛大自2009年发起扩张运动，在2012年进入收缩调整阶段。一个天才创业者，他的正确与错误对公司影响有多巨大

EDITORIAL

【写在卷首】改革“窗口期”

民间越有期待，政府越要珍视这种期待

OBSERVER

【观察家】不变与变

2013年，这会是一本“逆生长”的杂志。除了核心价值观与激情，一切皆可归零

INFOS 资讯

[来信]

新东方遭遇质疑背后

[图解]

枪 殇

[预言]

分配改革促收入倍增

[天下]

“美国跌落‘财政悬崖’？”等一组

[双周人物]

“林浩光 隐退”等一组

[焦点]

慈善的社交媒体年

[高端访谈]

罗伯特·佐利克：国企改革

需要中国更广泛意义的革新

[声音]

[趣商业]

“定制音乐礼物”等一组

[锐科技]

“无针注射”等一组

COLUMN

【专栏】

分水岭

OPINION

【意见】

温和复苏开始

预期2013年中国经济同比增长8%，略高于去年。人民币仍然有小幅升值的空间，可能在年底达到兑美元6.15左右的水平

“政治特区” 可以试验

政治改革必须先做试验，突破一点，再行推广，这样才可以稳步前进

LETTER FROM CEO

【CEO来信】4G，从想象到触摸

1G时代，中国几乎所有的产品都靠进口；3G时代，我们有了自主创新的技术；4G时代，中国TD-LTE已成为国际主流技术

firing line

【火线】

外滩非争不可

SOHO与复星互补的空间很小,存在更多的是对利益的分割和争夺

当买iPhone不再排队

苹果正在变成一家越来越“正常”的公司，对它来说这是最不正常的事

亟待“输血”的自救之旅

无论重组与否，对李宁都不过是扬汤止沸，能解其资金之渴，难解品牌空心化之忧

新东方的挑战者来了

俞敏洪曾说：谁把网络教育做好了，谁就是新东方最大的对手。如今阿诺来了

车轮上的资本接力

第一次IPO折戟后，神州租车再次得到资本助力

资源收购第二波开闸

海外收购正由投行等中介机构推动转变为企业主动寻找收购对象

易迅强攻京东

作为腾讯布局的一步棋子，三年内，不成功，则成仁

奢华退潮，为何收购高端珠宝

内地奢侈品市场增速放缓,国际奢侈品公司却盯上了珠宝腕表品牌

新媒体拯救秦时明月

《秦时明月》的路数是从虚拟到虚拟

3D打印在中国

桌面3D打印机在中国虽然前景广阔，但离大规模商业化还长路漫漫

FEATURE

【特写】

危险重工

三一与中联的同城恩怨背后也有重重行业危机，曾开启了工程机械行业超常规发展的序幕，如今，是回归理性的时刻了

欢迎加入创客的游戏

开源硬件和互联网社区造就了创客，并令小规模和个性化制造找到出路，它也许还会改变制造业的未来

如果贵阳明天崩盘

贵阳只是中国新一轮城市大跃进中的典型代表。如果贵阳明天崩盘，也不过是劳伦斯魔咒的应验

LIFE

【生活】

取经以色列

危机感催生的创新力，成就了以色列模式，让这个弹丸之地成了世界的创新工厂

罗中立父与子

沧桑的《父亲》去了，时尚的摇滚青年来了，时代变了

站着把钱挣了

民间公益创造者，一边普及常识，一边调侃社会，在收获名声的同时也赢得了商业机会

[书斋]

“迎新怀旧”等一组

[传承]

干预子女

[如是观]

创新与孤独

[镜像]

授权的艺术

[不散场]

林肯风云备忘

[熊彼特时代]

我们进入了熊彼特时代吗

[幕后]

“记者也极客”等一组