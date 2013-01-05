HTC周永明承认去年营销失败：最坏时段已过去

台湾手机制造商HTC CEO周永明周五接受采访时承认，该公司去年营销失利，导致手机销量不高。不过他表示，HTC已经度过了最糟糕的时段，2013年不会太坏。
随着苹果和三星不断蚕食智能机市场份额，对于HTC来说，2012年可谓糟糕至极。去年第三季度，HTC营收降至6年来最低水平。当前，该公司股价较2010年最高点时，缩水达80%。2010年时，HTC还跻身美国市场顶级Android智能机厂商行列，而如今，一些分析师认为该公司今年业绩将亮红灯。
不过对此，周永明却表示乐观。他说：“HTC最糟糕的时段已经过去，2013年不会太坏。”
根据市研机构Gartner的数据，2012年第三季度，HTC全球智能机市场份额占比从2011年同期的2.7%，下滑到2.2%；而相同时间段内，苹果和三星，甚至是中兴和华为的市场份额都出现增长。
根据时间安排，HTC将于下周一发布第四季度初步财报。
最近，周永明动作频频，先是实施了简化公司运营的改革，随后又加大了对营销投入，其中包括任命前摩托罗拉移动高管为新任营销官。
“去年，我学会了一件事，即对市场变化要快速采取行动，并有所反应”，周永明说，“我们现在更具灵活性，继续对各个市场的销售计划进行微调。”
巴克莱银行分析师达里·盖（Dale Gai）表示，HTC近期在产品线、营销以及销售执行力上都有所改善，但今年的盈利能力仍存有待观察。“智能机市场已经非常商业化了，这对于HTC同其他品牌差异化，更加困难，特别是在高端产品上”，达里·盖称，“HTC自己并不制造元部件，因此在同供应商以及运营商定价问题上，缺乏话语权。”
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