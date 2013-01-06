盘点项俊波组合拳：让销售误导成过街老鼠

查看项俊波的简介，你会发现，这是一个集军人、艺术家、法学博士等多面思维于一身的经济金融专家。就是这样一位金融专家，2011年10月出任保监会主席后，在一年多的时间里，打出一系列新政“组合拳”，大刀阔斧改革，理清了保险业未来的发展路径逐步清晰，并推动保险业步入更加健康的运行轨道，给人留下深刻印象。

2012年伊始，项俊波即提出将大力治理车险理赔难和寿险销售误导，重塑保险行业形象。通过一年的集中整治，多年来的行业顽疾得到明显改善。同时大力推进农保、巨灾险和个人延税型养老险，决心为百姓做实事。2012年，保监会推出险资投资新政“13条”，大力拓宽了保险资金的投资渠道，引发市场热烈讨论…

这一年，项俊波用自己的实际行动带领保险行业转型发展，小编特将新政“组合拳”资料进行了汇总整理，与网友一起回顾2012年保险行业的华丽蜕变。

铁腕治理行业顽疾

让理赔难和销售误导成为过街老鼠

过去5年，保监会收到的各类保险投诉中，理赔难占车险投诉的60%，销售误导占寿险投诉30%，严重影响了保险业的社会形象。2012年1月7日，全国保险监管工作会议召开。项俊波在会上表示，要下决心、动真格、出重拳，打一场整顿治理的攻坚战，重点治理车险理赔难问题和寿险销售误导。

他指出，一是要抓紧研究制定专项治理的方案，保监会要与保险机构、行业组织、新闻媒体和社会公众一起推动，形成综合治理的局面，让理赔难和销售误导成为过街老鼠，人人喊打。二是出台《机动车辆保险理赔管理指引》、《人身保险业务经营规则》等规范性文件，制定车险理赔服务标准和监管指标，完善治理销售误导的规章制度。加大对理赔难和消费误导行为的处罚力度，查实一起，处理一起，提高违法违规成本。

在项俊波的督导下，自今年2月保监会启动寿险销售误导综合治理以来，除了密集的现场检查外，各地保监局和保险行业协会根据各自情况开展了各种治理工作：如北京保监局通过寿险销售从业人员销售行为警示信息管理系统，为寿险销售人员建立“信用记录”，并探索建立营销员分类分级制度；山西保监局实施“投保风险短信提示制度”，为消费者提供投保风险提示；吉林省保险行业协会建立寿险业讲师职业道德培训制度，全面推行以防范、杜绝销售误导为核心的讲师职业道德培训工作；山东省各寿险公司一把手签署综合治理销售误导管理责任人承诺书等。针对电销渠道、银保渠道等“重灾区”，各家保监局则通过部门联动、开展专项检查，对电销过程通过录音等方式进行整治。

在这场挽救行业形象的攻坚战中，保险业领军险企身先士卒，积极响应保监会号召，凭借优质高效的理赔服务走在行业前列。新华人寿全国保险监管工作会议召开之后，即对外发布了2011年度十大理赔案例，旨在通过赔案“说话”，向保险消费者普及保险保障意识和理赔知识，提升保险服务质量水平。

值得注意的是，保监会发布的《人身保险公司销售误导责任追究指导意见》已于2013年1月1日起施行。该《意见》对于保险销售误导问题，将启用追责机制。当因销售误导产生群体事件时，公司负责人可能都要被追责。保险业治理销售误导行为“无具操作性的法规可依”的时代宣告终结。

大力完善行业机制

主抓市场准入和退出机制

目前绝大部分新设保险公司都是全国性牌照，部分新公司只是对原有市场主体的简单复制和市场份额的重新洗牌。由于退出机制缺位，保险业存在差而不倒、乱而不倒的现象。

对此，项俊波指出，准入退出机制不健全主要表现在绝大部分新设公司是全国性牌照；部分新公司只是对原有市场主体的简单复制和市场份额的重新洗牌；退出机制缺位，存在差而不倒、乱而不倒的现象，无法实现市场的优胜劣汰。

项俊波表示，要研究制定市场退出的监管规定，建立针对股东、业务、人员、分支机构和法人机构的多层次、多渠道退出机制。明确市场退出的标准和程序，既可以是全国市场的退出，也可以是局部市场的退出；既可以是全面业务的退出，也可以是部分业务的退出；既可以是长期退出，也可以是短期退出。

已公布的《金融业发展和改革“十二五”规划》中明确提出：“研究起草《保险公司风险处置条例》。建立适合我国国情的金融机构破产法律体系，规范金融机构市场退出程序，加强行政退出与司法破产之间的有效衔接。”

北京工商大学保险学系主任王绪瑾认为，退出机制，肯定是保险公司风险处置中的一项很重要的探讨内容，目前中国还没有出现破产和因为经营不善而并购的事件，退出机制的建立对整个保险行业的震动都会比较大。

推进险种做好实事

推进农保、巨灾险和个人延税型养老险

除治理行业乱象和完善市场机制外，项俊波还提出2012年重点推进农保、巨灾险和个人延税型养老险，加大政策协调力度，为其创造有利发展条件。

“个人税收递延型养老保险试点”方案在论证了五年多之后，即将破冰。据悉，改方案已于2012年6月由上海市政府递交至财政部，从目前的沟通及反馈情况来看，于年内获批的可能性很大，且上海将是全国首个试点城市。根据上报的方案，上海个人税延型养老保险产品定位为：契约型，产品形式为万能型、分红型保险；税收递延模式采取“税基递延”型，即在缴费及收益阶段免税，领取阶段再根据当期税率表缴税；缴费限额为每月1000元，其中700元用于个人养老保险免税，300元用于企业年金免税。项俊波表示，要继续抓紧推进上海税延型养老保险试点工作，尽早将试点方案上报国务院。

项俊波在保监会传达学习中央经济工作会议精神的扩大会议上指出，“要推动保险业在农业保障等五大体系中发挥重要作用。要结合中央经济工作会议的部署，在保障农产品供给、维护粮食安全方面，发挥农业保险体系的作用，积极推动农业保险产品创新，提高农业保险覆盖面，为巩固发展农业增产、农民增收好形势，夯实农业基础做出贡献。”

2012年8月30日，《关于开展城乡居民大病保险工作的指导意见》公布，《意见》规定，城乡居民大病保险采取向商业保险机构购买大病保险的方式，通过政府招标选定承办大病保险的商业保险机构。据了解，对商业保险机构的要求具体包括三个方面：首先是制定商业保险机构的基本准入条件。《意见》还规范了大病保险招标投标与合同管理。要求遵循收支平衡、保本微利的原则，合理控制商业保险机构盈利率，建立起以保障水平和参保人满意度为核心的考核办法。

11月8日，项俊波在参加中央金融系统代表团媒体开放日活动时再次强调，要加快建立符合我国国情的巨灾保险制度，利用保险机制预防和分散灾害风险并提供灾后损失补偿。