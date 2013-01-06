拉里·佩奇眼中的未来：电脑驾驶汽车

去年秋天，广告巨头WPP集团（WPP Group）的CEO马丁?索里尔爵士访问谷歌（Google），谷歌CEO拉里?佩奇派了辆车到大约20英里远的紫檀酒店（Rosewood Hotel）去接他。但这不是辆普通的车。这辆雷克萨斯SUV能够自动驾驶。这归功于很多高科技工具，包括雷达、传感器和每秒进行150多万次测量的激光扫描器。在大约20分钟的时间里，这辆车利用自动驾驶仪在280号洲际公路和该地区繁忙的85号公路上行驶，迅速修正航向，接近交通信号灯时会减速，进入邻近车辆的盲点区域时会加速脱离。索里尔说：“简直不可思议。”

佩奇的无人驾驶汽车服务并非只是娱乐来宾的小把戏。正如佩奇将对任何愿意聆听的人所说的那样，这就是交通运输的未来。不用担心大多数人会认为自动驾驶汽车的想法很可笑、很危险或者不那么有趣，因为佩奇用工程师那种冷静客观的逻辑证明自动驾驶汽车是可行的。佩奇是两个幼子的父亲，他坚持认为他看重的这个项目一旦准备就绪，就能切实地提高安全性。很快谷歌就能够模拟人们的驾驶方式，“但请确保你不会死或者撞死其他人”，他在私人“牛栏”里接受采访时这样对我说道。他也是在那里会见他的高级副手们。他有条不紊地列举了无人驾驶汽车的其他优点，包括节能（交通的运行将更有效率）和提高生产力（节省下来的上下班时间可用于其他事务），还有成本节约，仅谷歌就能节省数百万美元。他说，谷歌总部园区（Google plex）的停车位紧缺，新车库的报价达到每辆车40,000美元。为什么不让汽车把你送下车，然后自己到园区外找个地方停车呢？佩奇问道。“每当你需要它时，”他说。“你可以用手机通知汽车你正在走出办公楼。等你走到楼下时，你的车已经等在那里了。”

听起来像是《杰森一家》（Jetsons）和上世纪八十年代电视剧《霹雳游侠》（Knight Rider）的疯狂搭配，但这就是佩奇想让谷歌创造的那种未来。这个伟大的想法令他激动不已。自从谷歌在1998年成立以来，佩奇和共同创始人谢尔盖?布林就致力于使这家公司长期押注于大胆想法。其中很多想法已经迅速变成了必不可少的产品。佩奇正是以支持最疯狂的想法而著称，例如拍摄每条街道的每寸地方以创造出真实世界的数字复制品，扫描出版过的每本书，籍以创建世界上最大的书库，以及打造可以在任何两种语言之间进行互译的机器（目前已有4,200对语言）。因此，当《财富》（Fortune）杂志想要了解计算机、机器学习甚至交通运输的未来时，我们采访了佩奇，想知道谷歌如何重塑一切，包括它自己。

古怪的想法和有效务实的管理很少能结合起来。佩奇的非凡之处在于，他在促使工程师们和高管们追求宏大梦想的同时，还在以惊人的效率管理着这家复杂的、营收达到380亿美元、拥有5.3万名员工的公司。他在2011年4月接管公司时，曾经非常出色的谷歌创新引擎显露出了老态，官僚作风开始生根发芽。佩奇迅速对公司进行重组，赋予高管们更多的责任和义务，并使谷歌的重心集中于少数几个产品领域。结果，谷歌的管理变得严密，更具有进取心。这些变化激怒了某些守旧派，他们怀念谷歌成立后前十年那种更加自由的管理方式。但几乎所有人都认为，谷歌的管理比佩奇接管公司前变得更加严密和高效。这个功绩令很多硅谷人士意想不到。在硅谷，佩奇的书生气和腼腆个性在硅谷远近闻名。“佩奇才华横溢，他管理公司的能力令人惊叹，他已经克服了所有那些缺点，”常常为CEO新手们提供指导的创业家和风险投资家本?霍洛维茨说。“他的表现相当令人惊讶。”

成效无处不在。谷歌员工变得更有活力，公司产品整合得更好。佩奇取消了数十个并非必不可少或者难以成功的项目，比如Google Health服务，听从了他从苹果已故创始人史蒂夫?乔布斯那里得来的建议，也就是保持专注。他减缓了关键员工跳槽Facebook和其他创业公司的速度，甚至有些前谷歌员工也开始重投老东家的怀抱。佩奇使谷歌成功地进入了竞争异常激烈的移动计算领域，依靠安卓（Android）操作系统不断拓展市场，而收购该系统的交易正是得到了佩奇的大力支持。或许最为重要的是，在佩奇的领导下，安卓和YouTube已经成为相当庞大的业务，使包括《财富》杂志在内的批评者们都闭上了嘴巴。他们常常把谷歌称为“一招鲜”（桌面搜索仍然占到谷歌业务的80%左右，但主要来自YouTube的展示广告业务现在创造了50亿美元的年收入。包括手机搜索在内的移动业务则带来了80亿美元的年收入）。