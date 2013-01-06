超日太阳董事长倪开禄回国 否认携款逃亡传言

昨天，超日太阳能公告称，董事长倪开禄已回到国内，前期是在境外催收应收账款并洽谈境外资产处置等相关事项，并称“公司恳请银行、供应商等债权人及其他利益相关各方能够积极支持，帮助公司走出困境”。
公告击碎了关于倪开禄携款逃亡国外的传言，但公司的窘境也暴露无遗。
昨天，记者致电超日太阳能董事长倪开禄、超日太阳能股东之一苏维利等，手机均未打通。记者从其他渠道了解到，倪开禄是在3日晚上回到国内，但其主推的催收应收账款和洽谈境外资产处置事项目都需要时间，此前均没有明确结果。倪开禄回国后的4日即参加了上海市金融管理部门的会议。
根据超日太阳能提供的信息，目前，超日太阳能有3.8亿元银行借款逾期，有3家供应商因货款清偿事项提起诉讼，涉及货款9000万元左右；此外，超日九江、超日洛阳的生产线、卫雪太阳能组件生产线、本部电池片生产线处于暂停生产状态。超日太阳能称，目前公司正在当地市、区、镇各级政府部门的帮助下，拟定化解风险、恢复正常生产经营的具体计划；公司正在通过催收应收账款、处置资产、开展代工等方式回笼资金。
这已不是第一家国内太阳能公司遭遇生存困境，行业领头羊尚德、赛维等纷纷爆发债务问题。中国可再生能源学会副理事长孟宪淦表示，在海外，全球经济低迷，欧美国家对光伏产业的贸易保护政策，使得中国光伏产业大受打击，而国内太阳能行业的产能过剩使得问题更加突出。而超日太阳能公告还称，光伏行业陷入困境后，国内银行将光伏列入重点关注行业，紧缩银根，加大贷款催收力度，公司融资渠道受到了极大限制。
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