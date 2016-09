来自巴菲特、博格尔和佛陀的投资智慧

没错,新年是分享美好感触的最佳时节,尤其是来自巴菲特(Buffett)、博格尔(Bogle)和佛陀(Buddha)这三位投资智者的感触。

卢米斯(Carol Loomis)在她的新书《踏着舞步去工作:巴菲特人生智慧面面观,1966-2012》(Tap Dancing to Work: Warren on Practically Everything, 1966-2012)中捕捉到了这一点,这本书是给每一位投资者的完美礼物。1966年,卢米斯在《财富》(Fortune)的一篇文章中首次提到当时还不为人知的对冲基金经理巴菲特,此后她一直在写关于巴菲特的文章。在今年的假日季中,她提醒我们注意到巴菲特的心灵深度。

你可能会回想起几年前《哈泼斯杂志》(Harper's)对伯克希尔哈撒韦公司(Berkshire-Hathaway)年度会议的报道。文章标题让我们不禁微笑:《沃伦 巴菲特的圣殿:奥马哈的信仰和根本原则》(The Church of Warren Buffett: Faith and Fundamentals in Omaha)。有一位忠实的信徒问及巴菲特的第一大投资原则:“价值投资的奥秘是什么?”巴菲特的面容如佛陀般宁静:“独立思考和内心的平静。”

独立思考?没错,这样一句体现传统左脑智慧的箴言出自一位西方领袖之口并不令人意外。但“内心的平静”呢?这句出自“佛陀巴菲特”之口的箴言兼具右脑和新时代运动(New Age)特征,融合东方智慧、道教、佛教、禅宗思想,外加内布拉斯加朴素的地方智慧。

巴菲特将“内心的平静”作为价值投资秘诀的说法让我颇为震撼,因为我恰好在重读《人生佳肴烹饪指南:一位禅师教你如何活得更有意义》(Instructions to the Cook: A Zen Master's Lessons in Living a Life That Matters)。这本书是格拉斯曼(Abbott Bernard Glassman)和菲尔茨(Rick Fields)以日本曹洞宗道元禅师的教诲撰写而成的。

我彷佛看到巴菲特厨师绕着寺院的厨房跳踢踏舞,一边唱着《铃儿响叮当》(Jingle Bells),一边烹制“至高膳食”(道元禅师对活出丰盛人生,过“至善生活”的隐喻,此外,这也是巴菲特“至高策略”,即价值投资的完美隐喻)。

请听一听吧,道理非常简单:

禅宗投资的第一原则:你已经拥有你所需要的一切

“禅宗大厨的第一原则是,我们已经拥有我们所需的一切。如果仔细观察我们的生活,就会发现我们拥有烹制至高膳食的所有原料。我们任何时候都可以把这些原料拿在手里,烹制我们能做的最好菜肴,我们所拥有的原料数量多寡并不重要。禅宗大厨只看手头有什么,并由此着手。”无论是道元禅师、巴菲特、禅宗大厨、禅宗大师,还是对冲基金、个人退休账户(IRA),道理都是一样。

接下来,我的圣诞想象延伸到三位我最喜爱的保持“内心平静”的英雄:巴菲特、博格尔和佛陀。这三位智者齐心协力,考虑如何在2013年运用他们的古今智慧来助投资者一臂之力。

所有这一切都在这些年来我们间或更新的“禅宗百万富翁”(Zen Millionaire) 12原则中得到集中体现。我们预计三位智者在2013年及以后会这样投资:

1. 禅道为先:能否赚到几百万,参透禅道是先决条件

这是巴菲特和佛陀与生俱来的智慧:“我其实和所有人都一样。我可能比你有钱,但钱并不会让我们变得不同。当然,我能买得起最奢华的手工制套装,但衣服穿在我身上却显得很廉价。比起一百美元的大餐,我宁可吃冰雪皇后(Dairy Queen)的芝士汉堡 ……如果说你我之间有什么不同的话,这差别可能只是,我每天早晨起床都有机会做我爱做的事情。”我仍然“每天跳着踢踏舞去工作。其乐无穷”。

2. 全新思维方式──你的思维会创造财富

佛陀说:“一切唯心造,世界是由我们的思维创造的。”如今,华尔街的思维受对暴富的盲目迷恋驱使。这就产生了一个充满无限泡沫的世界。而巴菲特则创造长期财富。他的一位仰慕者说,“巴菲特成功的关键之一”在于获取复利。你要尽早动手,“即使回报率不是特别高,你也能靠复利赚到很多钱,但你的确需要持之以恒”。

3. 百万富翁也是常人

道元禅师等禅宗大师常常告诉门徒,开悟“并没有任何特殊之处”。拥有一百万也没有什么特别的。巴菲特说:“从我认识的亿万富翁来看,钱只会让他们显露出本性。如果他们没钱的时候就是混蛋,那他们有了十亿美元之后依然是混蛋。”

4. 没有竞争──投资赢家玩的是单人纸牌

巴菲特说,“做优秀的投资者并不需要高智商”,只须拥有“不轻易从众的能力”。没错,要“独立思考”。佛陀说得更简单:“不要相信任何东西,不管是从什么地方读到的,也不管是谁说的,都不要轻信,哪怕是我说的也一样,除非它符合你自己的理智或常识。”博格尔补充道:“从股市总体指数……从每一家美国公司着手,然后永久持有(这是巴菲特最喜欢的持有期限)。这就是秘诀:拥有一切,永久持有。”