潘敏峰：若蔡达标愿将真相告知儿女 会为他求情轻判

蔡达标与潘敏峰

1月5日，在原董事长蔡达标被捕近2年后，国内中式快餐第一品牌真功夫终于首度召开了一次董事会。此前由于董事之一的今日资本投资(香港)有限公司(以下简称今日资本)迟迟未选择“站队”，另外4个董事各半支持蔡家和潘家，公司重大事项决策陷入僵局。在5日的董事会上，今日资本明确表示，“全力支持新管理团队。”至此，真功夫的决策僵局或已打破，长达近2年的公司治理危机将宣告结束。但两年的内斗仍让人扼腕叹息，知情人唏嘘，若无内斗真功夫早叫板麦当劳。

蔡家质疑会议不合法

羊城晚报记者了解到，5日的董事会是自2011年5月11日真功夫原董事长蔡达标证实被捕后，真功夫召开的第一次正式的董事会。据一位接近蔡家的人士透露，“按照公司法，董事会需要董事长召集召开。而蔡达标被捕后，蔡家方面认为公司实际控制权在潘宇海手上，开董事会没有意义。”5日，羊城晚报记者在董事会门外蹲守2小时后，采访到了蔡达标之妹蔡春红，对于此次董事会，蔡春红表示，“根据真功夫的公司章程，董事会必须由董事长召集召开，潘宇海开董事会是不合法的。”

对于蔡春红的质疑，真功夫方面表示，“本次会议的召开符合章程的规定，合法有效。”

值得注意的是，5日的董事会会议讨论通过了“组建公司特别管理委员会，董事会闭会期间行使部分董事会职权。”对此，蔡春红认为，“没有必要成立特别管理委员会，这样做的实质是架空董事会，剥夺蔡达标的权利。”而真功夫方面表示，“在董事会完成改选前的特殊时期，特别管理委员会的组建是为保证公司顺利有效的运营。”

蔡达标被捕后，真功夫两位创始人蔡达标和潘宇海之间的矛盾便彻底公开化，而由于今日资本迟迟未“站队”，另外4个董事席位各半支持蔡家和潘家，公司重大事项决策陷入僵局。在5日召开的董事会上，今日资本终于选择站在潘家一边支持“新管理团队”，由此，真功夫里支持潘宇海的股权合计已高达55.26%。因此，无论从董事会席位，还是从股权份额上，现任的代理董事长潘宇海都获得压倒性的支持，由此，真功夫由于蔡达标被捕而陷入的决策死局将得到破解。

蔡达标望减刑：

潘家透露“和解条件”

记者了解到，在此次董事会会议召开之前，就一直在传潘家与蔡家双方在谈和解，如果蔡达标可以得到潘家方面给法院出具的谅解书，法院就极有可能对其减刑。

5日，蔡达标前妻、真功夫董事潘敏峰向羊城晚报记者透露了和谈的条件，她表示，对于股东之间的纠纷主张通过和谈的方式来解决。目前与蔡家的和谈仍属于双方初步的意见交流，未进入实质性和谈的阶段。此外，潘敏峰还表示，“我们与蔡家之间的和谈主要是围绕股东之间的纠纷展开，与蔡达标个人面临的刑案无关。”

对于与前夫蔡达标之间的恩怨情仇，潘敏峰也表露心迹，“从我个人的角度，如果蔡达标真的能够认识到自己犯的错，并作出深刻的反省，愿意把事情的真相原原本本地告知我的一对儿女：在整件事中他自己到底干了什么，当时是怎么想的，当时这样做有什么目的？同时又能认罪退赃，我个人是会考虑为他求情轻判的。毕竟他是一对儿女的父亲。”

知情人唏嘘：

若无内斗早叫板麦当劳

记者注意到，5日代表今日资本出席真功夫董事会会议的，是新的代表方华。而令人唏嘘的是，早在2006年今日资本的合伙人徐新第一次见到蔡达标时，曾对蔡大加赞赏。

对于支持潘宇海的原因，今日资本回应：“今日资本按照法人治理结构的要求参与真功夫公司运作，按规定参加董事会并行使管理权。去年12月21日，我方董事到真功夫总部调研时，对公司在特殊时期仍取得的骄人经营业绩表示赞赏，以后将全力支持新管理团队。”

根据真功夫方面提供的数据显示，截至2012年上半年，公司利润超上年全年利润总额，预计2012年全年取得的利润将超过2008-2010年三年的利润总和。目前真功夫已超过460家店，预计五年内年产值将超过50亿元，总分店数将超过1000家。

记者了解到，在蔡达标被捕的2011年，麦当劳的门店大约在1100家左右，而真功夫刚突破400大关。近两年过去，麦当劳门店继续扩张，预计今年即可突破2000大关，而真功夫这两年新开门店不足百家。一位接近真功夫公司以及蔡达标家族的人士唏嘘地表示，“真功夫是目前唯一真正实现标准化的中式快餐，复制性极强。这两年要不是发生这些事情，真功夫早已发展成为千店级别的快餐连锁企业，足以叫板麦当劳等洋快餐。”