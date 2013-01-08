周鸿祎“温故”3721：召唤渠道代理商军团

如同好莱坞电影中的蝎子王归来，周鸿祎要重新召唤出他的代理商军团了。

熟悉中国互联网的人不会忘记，当年的中文网址3721帮助这个矮个子男人实现了事业的首次跨越。而其时最令人印象深刻的是，3721快速建立了庞大而扁平的区域代理体系，通过铺天盖地的渠道推广实现了商业化。

随着3721被雅虎收购并淹没在互联网历史里，当年周鸿祎费劲心血建立的渠道体系也消失了。但现在，当360再度进军搜索，当年那个庞大的代理商体系即将复活。

自去年8月推出搜索服务以来，360搜索迅速获得10%左右的国内搜索市场份额，受此刺激，奇虎360的股价数月间已近翻倍。但真正的大戏才刚刚开始，2013年元旦前后不同来源的消息显示，360正悄然布局搜索的下一步。

腾讯科技获悉，360搜索近期已在低调联络和招募渠道代理商。其策略是，先以长三角和珠三角地区为重点，完成重要一二线城市的渠道布局；采取招标制，初期筛选10家左右的核心代理商，打造样板。知情人士称，广东天拓科技等较有影响力的搜索渠道公司已入围，其中不乏3721当年的老代理商。

据已和360接触的搜索渠道代理商透露，目前打算和360合作的代理商很多，但由于360初期签约的代理商有限，竞争非常激烈。“一方面360搜索已拥有巨大流量，另一方面其需要有更强劲变现模式，会给代理商更多支持。”该代理商解释为何愿意和360合作。

除搭建代理商渠道外，360也在重新笼络站长资源，意图构建一个流量联盟，以消化更多搜索广告。据腾讯科技了解，互联网圈内的知名站长郭吉军已于去年底加盟360，担任360联盟总监，这显示出明显的团结小站长信号。

上述举措并不令人感到意外。伴随着360搜索能量开始释放，其商业化变现已是外界预期之中的题中之义。去年11月的奇虎360财报电话会议上，周鸿祎即指出，代理商将是360商业化的重要环节，“我们会逐步的建立我们自己的代理商网络。”

但360推进搜索商业化的速度之快仍超出预期。前不久，当360和谷歌将在2013年展开合作的消息传出后，国外分析机构称两者的合作“比预期更早到来”，并将360今年的搜索营收由6200万美元提升至9000万美元。而近期360搜索加速布局代理渠道，更显示出周鸿祎急于打开搜索业务变现空间的心情。

不过，360搜索的变现需要寻找适合自己的突破口。360强调不做医药广告，而医药客户恰恰是搜索广告市场份量很重的主顾，失去这个市场之后，360搜索最终将主要目光瞄准到电商领域。

目前电商广告是360的主要营收来源，占到50%左右，其次是游戏，占营收比率不到10%。电商主要是通过购买流量出售商品，是除游戏之外最好的变现渠道，360搜索要商业化，电商广告仍然是重中之重。据腾讯科技了解，360目前的搜索渠道业务负责人是于光东，其此前恰恰负责360电商事业部。

但360搜索加速商业化，抢占电商流量入口，这是否又会引发360和淘宝的战争？周鸿祎的下一个对手会是马云吗？

周鸿祎的号召力

在业内人士的记述里，3721时期的周鸿祎颇有草根创业豪情，他亲自杀到一线去招募代理商，经常一天跑三四个地方，而且周的酒量不错，经常和代理商们喝得七零八落。为了拉动销售，周让代理商组织搞会议营销，用其极富煽动性的口才说服客户下单。

渠道代理体系的威力被周鸿祎发挥到极致，曾有媒体报道称，3721高峰时拥有近4000家渠道代理商，从业人员达10万人。类似的渠道推广模式后来也被百度等很多公司延用，成为搜索引擎公司商业模式的重要支撑。

3721在搜索渠道中留下的烙印至今仍存。比如，百度目前的渠道体系中就包括曾经收编的部分3721代理商，目前的搜狗营销事业部总经理洪涛则曾在3721负责市场渠道。