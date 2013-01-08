高良玉卸任 基金“五巨头”仅存赵学军一人

风传已久的南方基金高良玉离职一事终于“尘埃落定”。日前，南方基金发布公告称，其公司总经理高良玉自2013年1月1日后，将不再担任南方基金管理有限公司总经理职务，而将转任南方基金管理有限公司副董事长，其总经理一职将由南方基金董事长吴万善代任。这也是继范勇宏、肖风等大佬离职后，行业“五巨头”中又一位卸任的总经理。

南方基金新闻发言人表示，高良玉在辞任总经理之后，还将继续担任南方基金副董事长、南方东英资产管理有限公司（香港）董事会主席的职务。该发言人还称，高良玉未来的工作重点将是参与组织公司战略方向的制订与决策。此外，该发言人还表示，高良玉目前还担任着中国证券投资基金业协会监事长的职务，未来仍将为中国的基金行业和南方基金的发展继续贡献他的经验和智慧。

据记者了解，早在2012年就曾经多次传出高良玉离职的消息，不过每次都被否认，而此次卸任总经理一职，高良玉也并非完全离开南方基金，仍将担任多项职务。事实上，高良玉作为南方基金的创建者，曾经带领南方基金取得不俗的成绩。银河证券基金研究中心近日发布的《2012基金管理公司资产管理规模排名》显示，2012年南方基金的总规模排名第四，仅次于华夏、易方达、嘉实三家基金。

而另据了解，此次南方基金高良玉的离开，是在博时基金肖风、易方达基金叶俊英、华夏基金范勇宏相继辞任总经理职务后，又一次重大事件。目前，任职10年以上的基金总经理，仅剩下嘉实基金的赵学军“孤军奋战”。