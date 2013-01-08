雷军：中国移动互联网现在谈盈利还为时尚早

小米科技CEO雷军
1月8日消息，过去的2012年对于雷军来说无疑是风光无限的一年，其小米手机官方宣称销售超过100亿元，业内预估其利润超过20亿元。
雷军曾表示，未来手机一定是PC化，并最终取代电脑。移动互联网是大势所趋。
那么，雷军怎么看2013年的移动互联网呢？近日雷军在接受《华西都市报》记者采访时表示， “我对2013年移动互联网景气指数的预测打70分。因为这个产业确实正在迅猛发展，但它所蕴含的巨大能量还远没有被挖掘完，因此今年的移动互联网将持续升温，移动互联网的网民比例及活跃度将进一步增加。”
雷军认为，2013年，移动互联网的平台化运作将更为显著，这个趋势将在今年得到更充分的体现。移动互联网的O2O（线上对线上）模式不仅不会消亡，而且会更强势，用户的口碑传播将对产品起到更显著的作用。
“不过，移动互联网现在谈盈利还为时尚早。”雷军分析道，比如小米目前已经有了1000万的MIUI用户与2200万的米聊用户，但这个数据还远远不够支撑它以互联网的方式来赚钱，微博和微信拥有了更为巨大的用户数量，但商业化的道路也仅仅处于探索阶段。
对于智能手机在今年的竞争，他认为苹果与三星在高端主流市场中将会面对国产手机的有力竞争，华为、中兴、联想、小米、OPPO等优秀的国产手机将会在传统的市场壁垒中撕开一个口子，占据自己的一席之地。“手机厂商在今年会加快实施自己的互联网电商计划，但运营商等线下渠道仍将占据较多的市场比例。”
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