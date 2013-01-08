茅台“教父”季克良：高端白酒的命门在政策

1月7日夜，搜狐财经在北京对贵州茅台集团名誉董事长季克良进行了专访。在近两个小时的专访中，季克良以一贯的儒雅沉稳的姿态回顾了他与茅台半个世纪的风雨故事，眷念之情溢于言表。

贵州茅台集团名誉董事长季克良

以下为采访实录：

搜狐财经：季老，非常感谢您能接受搜狐财经的专访。时间迈入2013年，这已经是您在茅台的第49个年头了，真是感慨系之。您现在如何定位您与茅台的关系？

季克良：说到和茅台的结缘，想起这样一件事情。1939年4月的时候，当时的新华日报，是共产党办的一份报纸，而且还办了一年不到，反正一年左右吧。在那边报纸上登了一篇茅台广告，也很类似现在的情况，这个广告做的就是不卖假酒，假酒要十倍的赔偿，这么一个广告。可能和我出生的时间差不多。

搜狐财经：应该是同一天。

季克良：因为那时候早晨出报纸，我也是早晨生的。64年毕业分配的时候，前两个方案都不是到茅台来工作，最后还是落到了茅台。当时一般搞到60岁就退休，结果我搞到了72岁、73岁不到，基本上是一辈子了，再加上当时宣布我退下来之后并不退休，真的就是那样说的，我这一辈子就是为茅台生了。现在以后我剩下的时间可能不多了，而且现在还担任了茅台酒厂的一些职务。所以，非常可能为茅台奋斗一辈子。

搜狐财经：这也是个很有意思的故事，我们知道您当时接到友人转赠的这份报纸的时候，您当场落泪了？

季克良：当时我也没想到的，有一位银行的同事送给我的，而且我正好也要出差，他们也正好到茅台来，说我有个东西要送给你。结果就在路上的时候找了一个时间，见了一下，拿出这张报纸我看了以后很惊讶，也很激动、也很高兴。不能说迷信，我感到这是个缘份，看来我跟茅台有缘份。

搜狐财经：这个报纸现在在哪？还有吗？

季克良：这张报纸我感到很重要，所以我没敢放在家里头，因为家里头我们两个都年纪很大了，都70几岁了，虽然现在还没得老年痴呆症，但是记性不太好了，家里东西也乱一些，没有很好的收拾，想收拾现在精力也有限。所以，不敢把这份报纸放在家里，就放在儿子那边，交待他一定要放好。

搜狐财经：可以当传家宝了。

季克良：很有意思。

搜狐财经：您现在已经退居在二线，记得当时您为自己的退休定下几个原则：第一，坚决的退下来，但也不是完全不做事；第二，是放手让年轻人去做；第三，要对茅台的战略提出些意见；最后一个是保护好自己的身体。不知道您觉得自己执行的怎么样？

季克良：这个话，应该说还没有宣布我退休，但是我年龄已经很大了，过了70了，我讲这段话，因为组织没有叫我退，我也不好退，还没宣布退，那怎么办呢？我当时就说了这么四个方面的想法，尽量的要退下来，让年轻的同志在一起工作，自己到二线。现在已经从领导岗位上退下来了，但是没有退休。基本上现在厂里具体的事情，有党委会、有经营班子、有董事会，有决策层、执行层。对我来讲，我当名誉董事长，还当两个公司的董事，还有个顾问的头衔。所以，现在有什么技术上的事情，可能我还会出一点力。

搜狐财经：或者在公司的重大战略方面。

季克良：重大的战略方面的问题，就要通过两个董事会，我目前还是两个董事，所以就会发表我作为董事的一些看法和意见，目的也很清楚，一定要把茅台酒厂要做好、做强、做大。前年我还要在上面加了一个字要做久，永久的久，不能像有些行业，这是个民族品牌，一定要从科学发展观的角度来看。作为一个民族品牌来讲，更要把这个民族品牌不断的延续下去，要做久，久远的久、永久的久。我和茅台已经一辈子了，把茅台搞好，除了我个人的心愿，我想员工也是这个心愿，全国人民也是这个心愿，作为中央领导也是这个心愿。大家有这个心愿，我就尽点我的责任。