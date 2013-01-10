庞庆华：庞大为话语权而战

国内最大汽车经销商在车市微增长时代不得不改变生存法则。

在经历2012年汽车销售利润大幅下降的现实后，庞大董事长庞庆华意识到，过去单纯依靠卖车赢利的时代已经终结，庞大必须寻找新的利润增长点。

仅在一年之前，这位中国最大汽车经销商庞大汽贸集团股份有限公司（下称庞大）的掌舵人还预计，2012年庞大业绩将会有8%～10%的增长。但残酷的现实让庞庆华不得不承认，无论是庞大还是整个汽贸行业都已经走到了拐点处。

彻底变脸

2012年上半年，中国汽车市场增长缓慢，产销分别为952.92万辆和959.81万辆，同比分别增长4.08%和2.93%。而在此背后，还有单车销售利润的大幅下降。中国汽车流通行业协会统计数据显示，以庞大、国机、中升控股为首的内地、香港七家上市汽贸公司，新车销售毛利率相比去年同期均出现下滑，平均降幅达10.54个百分点。

依靠汽车销售利润生存的汽车经销商企业感到了前所未有的经营压力。在接受《中国经济和信息化》专访时，庞庆华坦言，2012年是他经商近30年来汽车销售市场最为困难的一年，甚至超过2008年金融危机对汽车行业的影响。

庞大2012年第三季度财报显示，庞大前三季度营业收入为420.17亿元，增长仅为2.9%，净亏损达2.83亿元，而去年同期庞大实现了7.03亿元的净利润，净利润下降幅度达140.3%。

庞大的遭遇并非个案。同样是上市汽贸企业的申华控股，2012年前三季度营业收入虽然同比增长超过两成，但是净利润却由去年同期1.04亿元变成净亏损7902.18万元。

庞大并非没有亮点。一个利好因素在于，庞大的售后服务等收入开始为其贡献将近一成的收入。庞庆华说，2012年10月开始，庞大已经开始有计划地实施转型发展，从前不放在眼里的汽车养护业务也成为庞大的目标，“转型是汽车经销商企业发展的必经之路。”

此外，庞庆华还将汽车金融转为庞大的主业之一，并且取得不错的收益。2012年上半年庞大融资租赁手续费和利息收入达2.97亿元，同比增长105.83%。

在大部分汽贸企业亏损的背后，一个深层的问题是，汽车厂商与汽贸企业之间的不平等地位。长期以来，不管汽车经销商愿意不愿意，都得接受汽车厂商压库，很多时候还要赔钱卖车。

“经销商与厂商之间的合同，由厂商主导，一年签一次，这造成了厂商与经销商之间的严重不平等地位。经销商做不好就被取消资质，处于弱势地位，明知损失也没有办法，只能接受压库，惹不起厂商，一旦被取消资质，损失就更大。”庞庆华甚是无奈，“普通的一辆车亏四五万元，有的高档车、进口车比厂商指导价低40万元。相对钢材、能源等行业，汽车行业是中国赚钱的行业之一，但这主要指汽车厂，因为汽车厂只需完成产量，再把所有的危机都转换到汽车经销商身上。”

这种现象并不难理解。中国汽贸行业的发展仰仗于汽车工业的爆炸式的发展。在汽车市场迅速膨胀的2000～2010年里，全国兴起了一大批汽车经销商企业。据不完全统计，截至2011年底，全国汽车经销商数量高达6.56万家。其中接近20%的所谓经销商，实际上有名无实，甚至濒临倒闭。全国汽车经销行业呈现“小、散、乱”格局，市场集中度较低。在这样的行业格局下，汽贸企业在整个汽车工业产业链当中缺乏话语权的现象也就并不奇怪，即便是在业内数一数二的庞大，很多时候不得不屈服去接受汽车厂商无理的压库要求。

“往年，汽车厂商高调地表现自己的宽容和大度，高喊‘客户第一，4S店第二，厂家利益第三’的口号。但是2012年汽车厂商彻底变脸，没有一家这么强调，全是‘压库、压库、再压库’。”庞庆华说，整个汽贸行业中，三分之二的经销商亏损。

大经销商时代

2010年之前，汽车流通行业还是一个百花齐放的时代，经销商只要拿到汽车销售授权，就像拿了金矿一样，根本不愁卖的问题。但是，当走上正常增长轨道的时候，依靠卖车赚钱的好日子一去不复返。随之而来的，还有整个汽车流通行业整合并购潮。

庞大与很多汽车经销商一样，踩着汽车市场爆发式发展的节奏，从河北唐山的一个县级物资公司成长为业界的大佬。

截至2011年年底，庞大在全国26个省、市、自治区及蒙古国建有1257家营销网点，分、子公司及分支机构达1525家，其中包括汽车专卖店984家（其中4S店661家）、各类汽车市场273家，可销售的汽车、工程机械品牌近百个，涵盖了绝大多数品牌。

庞庆华和他的庞大与中国银行唐山分行合作，独创汽车消费信贷“冀东模式”，并将GPS卫星定位系统成功运用于汽车消费信贷风险防范，建立“六级风险防范体系”，有效解决消贷风险问题，拉动了汽车销售，刺激了消费，成为公司的核心竞争力。从2010年开始，庞庆华在全国30余个城市与当地政府共同推进的“庞大汽车文化产业园”项目，涵盖汽车销售、商业地产、娱乐、休闲、购物等。

2011年4月28日，庞大成功上市，成为国内第一家通过IPO、实现登陆A股的汽贸公司，成功融资60亿元，成为中国民营企业IPO融资额最大的企业。

上市的成功，让庞庆华在庞大的扩张上无所畏惧。上市两月之后，庞庆华开始收购萨博；与巴博斯、阿斯顿·马丁等国际豪车品牌合作；实践“汽车奥特莱斯”概念；收购长沙和信丰田汽车销售服务有限公司等7家汽车销售服务公司。这一系列动作无不彰显了庞大为争取更大话语权而谋划的棋局。

遗憾的是，庞大上市以后的表现不尽如人意。从庞大上市开始，命运跟庞庆华似乎开了个不大不小的玩笑。庞庆华开始忙于来自四面八方的挑战。一个突出表现是，三个月内庞庆华的身价就从123亿元滑落到86亿元，缩水37亿元。

他不仅与萨博失之交臂，庞大还负面事件不断，“质量门”、“合同门”、“诉讼门”频发。售卖禁止销售的车辆、车辆质量不过关、业务流程存在漏洞、业务员不诚信、“动粗”扣车、“合同欺诈”……各种“罪名”接踵而至，让庞庆华难以招架。

挑战还远不止如此。庞庆华没有想到，2012年是庞大有史以来发展最为困难的一年。在两个多小时的采访过程中，庞庆华不止一次地强调，庞大在财务上的巨大支出是净利润亏损的主要原因。但一个不争的事实是，这一年庞大陷入营业收入增长缓慢，利润亏损的尴尬局面。

庞庆华说，汽车经销商依靠销售的经营模式已经难以为继。的确，2010年以后，中国汽车产业发展速度放缓，汽车市场销量增速放缓，一度出现负增长，大多数车企经营利润下滑。汽车流通行业因此受到波及，汽车经销商的好时光也就此终结。

在汽车市场微增长时代，倒逼一些经销商主动寻找买家，逐步退出汽车经销行业。具有资本力量的大型经销商集团也开始在全国范围内攻城略地。与此同时，汽车经销商开始注重企业自身服务品牌的提升，打造综合性服务商，就汽贸行业的种种问题，庞大董事长庞庆华接受本刊常务副总编辑李强强的专访。

李强强：汽车市场增速放缓，车企利润下滑，这种不景气也传导到汽贸领域，很多汽车经销商深陷经营困境。除去这种外部因素，汽贸行业本身的格局和行业惯性是否也存在问题？

庞庆华：严格来说没有问题。我承认，过去汽车销售的快速增长确实很罕见。但因为经销商与汽车厂商地位不平等，增长不一定增利。我们更看重利润的增长，而不是量的增长。汽车销量增长，厂商生产就更多。汽车厂商无不疯狂建厂，这种不科学、盲目设厂，高指标，打一些口号，“100万辆、200万辆”，这太可怕了。从经销商来看，增长的肯定是好行业，但是经销商处于不平等地位，造成现在增量不增利的现状。

李强强：汽车工业是国内为数不多、相对成熟的产业，产业分工明确。但是很多人认为，汽贸这一段产业链很不稳定。特别是在政策层面，忽而补贴刺激，忽而就摇号、限购，政策没有延续性。

庞庆华：的确是这样。事实上压库是万恶之源。要解决这一问题，需要全社会包括产销之间，都应该达成共识。汽贸业45天是一个合理的库存时期，如果超过45天，就应该曝光，让全社会给厂家一种压力。在这个时间里我们能够从容地销售车辆，没有太大的压力，也就不存在抛车现象，形成良性循环。大家都为这个共同目标努力，经销商才能够健康。