华为终端董事长余承东：电商我们已经赚钱了

走过惊心动魄的2012年，华为终端董事长余承东对华为手机信心十足。在接受时代周报记者专访时，他谈及2013年，华为手机面临的机遇和挑战。他希望让全世界人民逐步知道，最好的产品来自于华为，不是来自于苹果，不是来自于三星。

华为品牌过渡

时代周报：华为此前与运营商合作手机，打的是运营商的品牌。现在华为手机做自主品牌，在运营商市场是否遇到挑战？

余承东：华为手机过去在欧洲做了很多年，我们都是卖ODM，没有自己的品牌。去年开始我们用了华为自有品牌，刚开始好多的运营商不接受，所以我们也失去了很多生意，因为运营商习惯了华为来给他们打工，做代工。现在我们做自有品牌有很多的阻力，去年我们做了调整期，从没有品牌到推广华为自有品牌，其实很有挑战的。

时代周报：华为最终靠什么得到了运营商的认可？

余承东：这需要一个认知过程。比如在欧洲市场，很多消费者其实过去用了很多华为手机，其实很好，质量、体验都很好。品牌需要一个积累口碑、积累的过程，所以我们认为品牌的核心还是诚信和美誉度，华为要把产品的质量、体验和外观、工业设计、性能各方面做好。

时代周报：在品牌上，华为有何长远计划？

余承东：我有一个决心和信心，我们希望从今年开始，希望让全世界人民逐步知道，最好的产品来自于华为，不是来自于苹果，不是来自于三星。

选择多家芯片供应商

时代周报：这次发布Ascend D2和Ascend Mate两款产品，都用了海思处理器K3v2，这是不是意味着未来华为会进一步巩固海思处理器在华为产品中的地位？

余承东：我们坚持选择多家供应商，像我们的高端产品选择的是高通和华为两家。中低端的产品上面有高通、华为、MTK。我们坚持多芯片供应商的定位，即使是我们的芯片很有竞争力，我们也不能全部用自己的，因为我们要根据业界最新的技术进展，如果全是自己的，就没有人供应芯片了。

时代周报：会不会用Intel的手机处理器芯片？

余承东：我们正在和Intel谈，正在评估中。评估的方面，比如说在日本的150兆LTE网络，只有华为自己提供芯片能够实现这样的性能要求，高通等其他厂家提供不了，只有华为海思可以做到。海思有多核处理器，有四核、八核，还有基站上用的16核的处理器，很多系统设备的芯片都是华为自己做的。

补足渠道短板

时代周报：你在微博上一直强调渠道是华为的短板，2013年华为的渠道策略如何调整？电商是华为新增加的渠道，电商到底如何来做？

余承东：目前华为的整体渠道架构仍在摸索中。我们未来肯定是把电商和传统渠道融合起来一起来考虑，线上、线下互动。

时代周报：传统渠道怎么强化？

余承东：我们在改进传统渠道的能力，和一些渠道合作伙伴进行合作，像国美、苏宁、迪信通、中友、乐语等一些渠道合作伙伴进行一些战略合作。

时代周报：在电商渠道方面，华为做了很好的尝试，比如Ascend D1、荣耀四核这些手机就完全放在华为商城卖，把电商渠道与传统线下渠道做了区分。目前电商渠道的销售情况如何？

余承东：电商我们已经赚钱了。华为电商渠道发展得非常好。

以精品战略为主

时代周报：华为战略上如何看待Windows Phone？

余承东：目前看各家厂商对Windows Phone生态都是试水心态，华为目前也是尝试。当然我们非常希望Windows Phone能有所作为，这样可以让华为获得更宽阔的战略空间。目前相比Android，Windows Phone本身可能已经进步得不错了，但是应用和大环境上，还有很多时间历史因素影响。华为Windows Phone的战略是一个长期的事情，不是一蹴而就。2012年9月，微软就跟几个核心OEM伙伴制定了更长远的路线图，华为一直在列。但总体来看，Windows Phone市场到底有多大，仍需观察。

时代周报：在CES上华为也发布了基于WP操作系统的手机W1，但为何晚于Ascend D2和Ascend Mate？华为不重视WP手机？

余承东：之所以把Ascend W1放在展会第二天，主要是因为演讲日现场时间短，这一天华为主要聚焦于Android平台的两款重头产品，Ascend W1作为入门款设备，只在华为展台上亮相。2013年下半年，华为还会尝试推出下一款Windows Phone 8手机。

时代周报：除了Windows Phone，微软生态还有其他涉足否，譬如Windows 8的RT平板？

余承东：华为暂时并未计划工厂阶段去生产Windows RT平板，尽管已经有相关开发人员在跟进学习该系统相关知识，但华为目前更偏向手机业务。

时代周报：华为2013年的手机战略，是否也打机海战术？

余承东：华为仍以精品战略为主，以高端产品为主，同时向中端产品发展。过去一年，我们在渠道、品牌、研发、产品规划、制造环节管理，流程IT支撑、运营支撑都有很多要改进的地方。