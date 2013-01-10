“中国炊具大王”苏增福：伏枥4年 72岁再上征途

苏增福的采访被推后了一个小时，原因是还在接受上一家媒体的采访。同样，也因我们的超时，另外一名访客等待了将近2个小时。还未到深冬，北京的气温已经逼近极值。从北五环北京国际会议中心出来时已是晚上11点多，即便是再无他事，苏增福最快也要深夜12点才能入睡。在中国，拼命的企业家到处都是，把午夜当傍晚的大有人在。但像苏增福这样72岁、手握70亿元现金还如此拼命的却不多。

苏增福，苏泊尔品牌创始人。在过去12年，这家中国最大的炊具公司共生产了4亿只锅——也就是说平均下来每个家庭最少拥有1只。

从电梯出来，灯光不是很亮，还是能清晰地看到他脸上的老年斑。来京3天，苏增福连续参加了两个论坛，一个展览，接受了6家媒体采访，并且还要拜访多名领导。当我们问到：“您这么大年纪了，是否吃得消?”他的声音并不洪亮，“还好，没有问题”。

为人相对低调，所处行业又少了几分热闹，苏增福对外曝光的记录并不多。他上一次密集出现在媒体是4年前。2008年，苏泊尔将旗下炊具业务52.4%的股份卖给了法国SEB集团。这宗中国最大炊具公司的收购案，引发了人们关于垄断与民族品牌流逝的讨论。

囊入重金，消失了4年，本是该颐养天年的年纪，近来却频频亮相，苏增福正在谋划一个大局——2013年年初苏泊尔水龙头即将上市，在未来五六年内达“百亿规模”是他预设的目标。

弃业家中的企业家

实业是支撑，不然李嘉诚为什么不老做股票啊?

在等待采访的一个多小时中，苏增福的公关经理一再提醒我们，你们一定要问问董事长为什么这么大年纪还做实业。在他们看来，这是苏现在最亮的新闻点。的确，做实业更加辛苦，回报也有限，在金融、PE投资时髦的今天，多少人手握现金后都玩起了投资。

苏增福同样深知做实业的辛苦：“一个工厂投资1000万元，一年下来利润可能也就是10%。炒股票就在那敲一敲，遇到涨停板一天就可以挣10%了。”所以近年来不少中国的企业家都选择成为一名弃业家。

从2008年获得大笔现金后，苏增福也先涉足小型投资公司、港口等业务，却依然没有放弃考察合适的实业项目。“实业是支撑，不然李嘉诚为什么不老做股票啊。”

以往的经验让苏增福懂得，即便是投资矿业，实业可以为它的发展带来更多的便利。同是浙商，苏增福的很多老乡都到陕西、山西去开矿，折戟归来的占大多数。“我也要在辽宁开矿，但我肯定不会赔。”原因是苏泊尔水龙头在市场立足后，便会开始全方位地开发卫浴产品，陶瓷必不可少，而矿山的主要开采物就是陶瓷生产的基本原料。“假如一吨矿石的成本是500到800元，而自己开采很可能只需要30元钱。你算算这样做出来的产品利润空间是什么样子。”并且，矿业是资金密集型产业，很多人都毁在资金链断裂上，有实业的支撑，也为苏泊尔融资以及寻求政府支持上提供了保障。

另外，也是更为重要的是，苏增福心中有个更大的世界：“做实业最终可以做到百亿的规模，做投资做股票挣100亿不是那么容易。就像在义乌人们倒腾一下挣个千万、上亿都是可能的，可挣百亿却是不可能的。”

一个企业的存在，如果没有实业的支撑，这个企业可能会变成皮包公司，只不过有的皮包大有的皮包小。在苏增福看来，实业与投资缺一不可，而组合的最高境界就是把握好度，能够相辅相成。因此，苏泊尔也投资了浙商保险等金融公司。“我可以用做实业的钱给它投资，再用挣到的钱补贴到实业里，我做这件事比较牢靠。还是那个原因，我有一个百亿实业做支撑。”

于是，当有人给他介绍做不锈钢水龙头、卫浴项目时，他觉得不错，并且很快下定决心大规模投资。

起初，苏增福的家人也并非完全支持，毕竟68岁应该是颐养天年的年纪。“我闲不住啊，没事情做我就很难受，有事情干即便累一点也觉得舒服。还有就是，我喜欢赢，赢了心里就很过瘾。”

20年前苏增福在大连出差，有一个老头50多岁和他住一个房间，他问那个老头：“你一个国有企业退休职工，在家里享清福就可以了，你为什么要出来在外面跑?”老头回答说：“在家里不能待，在家里老婆老是叫我看孩子、买菜，烦得很。”20年后，苏增福遇到了相似的境遇，做了同样的选择。如今，苏增福依然记得那个旅店的名字：红旗旅舍。而红旗旅舍这次平淡的谈话深深地刻录在苏增福的心里。