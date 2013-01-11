【行业】清科CEO倪正东：没有品牌的基金将淘汰

2012年VC/PE的日子不好过，环境甚至和2002年有些类似。2012年的VC退出只有240笔，比去年540笔下降了50%多。退出方式IPO占60%，并购和股权转让与管理层收购接近40%。PE退出171笔，退出方式上，IPO退出占70%，以前很少用的并购和股权转让与管理层收购等退出方式占27%。这说明在IPO受阻的情况下，投资机构也在找渠道退出、收回成本。

2012年下半年开始，投资机构国内外的退出环境一直不好。近期在美国上市的只有多玩YY，其它还有几家公司在德国和澳大利亚上市。影响最严重的还是国内资本市场，之前机构斩获颇丰的创业板波动很大，而等待排队上市的企业目前已有800多家，这样大的数量对公司与投资机构来说不代表等待上市退出这么简单，如此庞大的规模上市对资本市场也会带来一定冲击。

从募资来看，2012年前11个月有323家基金募集成功，募资总额相比去年下降了34%，很多基金虽然完成了募资，但是完成的规模达不到预期。并且大基金非常少，除了一些有强实力背景的公司，其它的募资相对来说非常困难。投资上来看，今年的投资个数PE没有下降太多，下降只有5%，但投资的金额下降了20％-25%。企业上市前11个月有196家上市，上市个数跟去年相比下降了40%，融资的金额下降了60%，所以2012年基金退出是非常困难的一年。

VC/PE投资的账面回报，境内16倍，境外11倍，海外下降了2.6倍，其中香港主板是1.1倍，纳斯达克1.78倍，纽交所1.97倍，香港创业板1.71倍，跟过去相比账面回报都在下降。

导致上述原因的出现，主要原因有两点：一是因为今年宏观经济增长放缓，从国民收入增长到扩大消费能力的势头都并不明朗，对于出资人LP来说，投资趋于谨慎很正常。另外，LP本身也会有资金链的压力，受股市、楼市以及外贸出口的影响，他们之前的投资未能变现，更有甚者还有银行贷款，因此从各个环节都受到了影响。

二是由于2012年多数时间一直在筹备十八大的召开，中央领导集体的换届。十八大对于国家未来整体的经济发展方向与思路将如何调整，这点在之前还未能明确。很多出资人持观望态度，希望新一届政府成立，权利交接之后再进行投资。

2013年我认为投资行业依然要靠天吃饭，但会比今年情况好转，但真正的行业回暖，投资机构迎来收获期，要等到2014年或2015年才会有比较大的改善。最大的不确定性来自于2013年宏观经济的走势和资本市场的发展，这关乎到投资机构的现金流与如何变现的问题。

之前创业板批量造富的情况，未来将会少之又少。过去创业板创造了很多“三高”企业，这种情况在今年已逐渐回归理性，这也是创业板逐渐走向健康，投资机构回归价值投资的一个阶段。

在这种情况下，VC/PE也面临着巨大的挑战，特别是一些草根的创投和PE。之前的红包是市场发给我们的，未来赚钱会越来越难。目前市场上的VC/PE有上万家，今年开始慢慢会有一个优胜劣汰的过程，最后赚钱的投资机构也就是100家，不会超过500家。这些公司会赚到行业中90%的钱，一大批企业将出局。

在这个行业中，没有品牌竞争力的基金要想闯出一片天地可能性非常小。有品牌的，实力雄厚的基金在2013年也要根据市场变化进行适度调整。一是调整基金规模，中国已经有相当一部分优秀企业完成上市，除非做并购基金可能需要规模大些，其它基金都要适当收缩。二是基金的投资时间，要往早期走。三是对投资行业做好尽职调查，比如之前投新能源的现在都损失惨重，哪些行业需谨慎投资要想清楚。四是退出渠道要明确，不能都挤在IPO一座“独木桥”上。五是做好投资管理，精简队伍，避免大规模扩张。

之前竞争最激烈的Pre-IPO未来在市场上依然存在机会，受益于经济的快速增长，与未来的发展空间，每隔三五年还是会有一大批新公司成长起来。

2013年的投资机会我看好医疗、移动互联网、消费、节能环保和现代制造。医疗健康目前依然是风险最大、收益回报最高的行业。互联网的投资未来会越来越少，相比较TMT和移动互联网领域还存在很多机会，这个领域的资本获利时代还没到来，机构需要做长期投入准备。消费服务方面，未来受益于国际经济结构调整与中产阶级的崛起，还存在着巨大获利空间。

清洁能源的投资未来几年会很旺盛，它与现在制造业都是受经济政策影响较为明显的行业，与人民的需求也相关，是相对投资稳健的行业。

对VC/PE来讲，影响最大的政策有三个，一是税收政策，个人所得税和机构获利的税收；二是退出方面的政策，包括IPO市场、二级市场、三板市场、PE二级市场与并购市场；三是募资政策，假设一个政策可以允许央企来投资、大量的国有资金能加入到创投和私募股权机构，这对行业的推动将是史无前例的。

（本刊记者王瀛采访整理）