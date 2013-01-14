王冬雷3次定增圈43亿豪赌雷士 LED两大赌徒聚首

2012年前三季，德豪润达80台MOCVD设备中，只有38台处于量产状态

1月10日下午，深圳丽思卡尔顿酒店。德豪润达(002005.SZ)几位高管及合作伙伴依次站在新品发布台。这时，王冬雷看到了站在边缘处的吴长江，赶紧招呼他来到自己身边，一起把手按在能量球上，宣布仪式开始。

这意味着，LED行业两位最负盛名的“赌徒”走在了一起。在此之前，德豪润达董事长王冬雷和雷士照明创始人吴长江还是竞争者。

为引入雷士，王冬雷发起了第三次定增。2010年以来，德豪润达三次定增，投入几十亿资金，布局LED全产业链。但这场业内人士眼中的“豪赌”至今未见成效，至今为止，LED项目并没有为德豪润达带来利润，仅靠政府高达7.4亿的补贴强撑。

联姻雷士前景受质疑

去年12月27日，德豪润达公告称，拟通过旗下全资子公司以总价13.4亿获得雷士照明合共20.05%股份，成为第一大股东，吴长江则通过定增成为德豪润达第二大股东，两家公司交叉换股，实现联姻。

同时，德豪润达发布定增预案，拟增发2.3亿股，其中控股股东芜湖德豪润达认购1.0亿股，吴长江认购1.3亿股，募集资金总共13.48亿元。

多位LED行业分析师向理财周报记者表示，德豪润达收购雷士照明的一个重要原因是看重后者的渠道和品牌优势，借此打通下游销渠道。

“过去三年，无数的人问我，说我豪赌LED，的确是。我们全国几个城市收购芯片公司，建立了庞大的LED产业链条。”新品会上，德豪润达董事长王冬雷认为豪赌LED成功。

自去年5月雷士照明“内斗事件”浮出水面以来，管理层内部治理依旧没有得到明显的改变，雷士照明创始人吴长江至今仍在董事会之外。

德豪润达董秘邓飞则表示，德豪润达支持吴长江回归雷士照明董事会和管理层，吴长江也有可能会参与德豪润达的管理，甚至进入公司董事会。

“王冬雷好赌的个性与吴长江有些相似，这也是他们互相欣赏的一个原因。但德豪润达进入雷士照明董事会碰到的第一个问题就是如何取得其他股东的信任，协调好他们之间的矛盾才算成功。”一名LED行业分析师告诉记者。

而吴长江2012年12月31日在微博中称，“上午见了阎焱，我们相谈甚欢;对德豪的战略合作给予肯定。”

“下游渠道商对于德豪润达照明产品癿认可程度还需要观察，而德豪润达预计批量投放市场的芯片，雷士的消化水平也不够大。”上述分析师认为。