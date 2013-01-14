稻盛和夫经营哲学的中国之根

2013年是一个转折年。浮躁的中国，巨大的潜能等待着被开启。那个巨大的能量在哪里？

稻盛和夫拯救日航的经历，给我们提供了一个航标，他找到了那个“伟大的存在”。稻盛认为，他之所以能打造两家世界级500强公司，在80高龄使日航重生，全凭中国根文化的滋养。他有个独特发现：我这样从小走得别别扭扭的农村少年都可以，所有日本人也都可以，所有中国人也都可以。故此，他成立盛和塾，并把之搬到中国来，想实现中国根文化在中国落地的宏愿。

然而，盛和塾在中国落地三年了，中国企业人对于稻盛哲学的误解依然很多。急切的国人，只关注那些能立竿见影的招数，宁愿爬上大树去数枝杈上的树叶，而不愿意关注稻盛哲学的主干、根系和土壤，他们忽视了稻盛哲学是关于以心到心灵魂到灵魂的连接，关于生命态度，关于人的醒觉，关于如何开启人内心的源头活水的醒觉。

比如，大家都对日航重建充满了好奇。可是多数人的视线只落在日本政府所减免的部分债务上，只落在稻盛接手日航后裁员1.7万人的规模与换掉50%高管这样的非常手段上。或者有些人只是简单把日航的重建归功于稻盛和夫的阿米巴经营。而日航重建者稻盛和夫则听到、看到和感受到了更为丰富的东西。

2012年9月，稻盛和夫在日航重新上市的庆典上表示，日航重建不可以归结为战略决策或经营管理决策，“日本航空公司之所以能够走出困境重新上市，是因为在短短的两年多时间里，公司风气改变了，员工的意识改变了，员工发自内心地与公司同心同德同努力。这才是日本航空公司获得重生的最大秘密”。

每个人的源头活水被打开了，人们参与、作用其中的场域就发生了变化，正能量开始流转，场域力发生了突变，日航换了新颜！这个反思，可以说已经很深入，迄今还没有哪一家公司的转型重生是从这个维度上去总结的。

而稻盛和夫还没有停止他的反思。2012岁尾与2013年初这两天，稻盛和夫在新浪微博上发表了他的思考：

“日航这个企业多年以来，各种问题纠缠交结，谁也无法解决。甚至被贬为恶魔殿堂，社会评价落至谷底。这样一个企业，如何重建进行得如此顺畅？以前一直想，由"哲学"主导的意识改革，与由"阿米巴经营"主导的组织变革是主要原因。最近思索再思索，日航重建不能简单归因于稻盛哲学和阿米巴，还应归因于"伟大的存在"或"伟大之物"。

“我想，看到我奋不顾身，神灵、上天或自然因感动而伸出援助之手。换句话说，日航重建不是我做的，是"绝对存在"让我做的。我最近这么想了。日航如此奇迹般的回升，不是人的力量，而只能说是"伟大之物"在发挥作用。这种“伟大存在”的援助和推动，并让我参与了日航的重建。我觉得可以这么想。”

稻盛新近的思索，新浪微博上有博友感到玄了。我却深以为然。我体会，稻盛老人说的“伟大之物”，就是天理或天道。稻盛和夫能够领导日航重建成功，是因为他接手日航的无私和纯粹，从良知出发做事，就会合上自然跃动的频率，连接上每个人内心深处的频道，就会开启每个人的源头活水。

观察人，可以有不同的原点。

达尔文以他对动物进化的观察样本，提出了人的进化论，揭示了透视人的一个原点：动物人。作为动物人，充满了占有欲，占有他需要的东西的欲望。物竞天择，适者生存，这些是符合动物人本性的运行法则。韦伯与马克思等思想家，看到了达尔文进化论的误区，提出人更是一个社会人。作为社会人，人有着被认可的深深欲望。于是出现了善恶好坏等等一系列区别。人是被“主义”、“哲学”、信仰左右着的群体。

稻盛和夫敬天爱人，稻盛哲学与阿米巴的原点就是那句著名的问话：“作为人何谓正确？”当稻盛和夫不拘泥于任何既定框框，而在每一个当下都能从“作为人何谓正确”的原点上来思考时，也就处在了心物一体的合一状态，实际上可称为合一人。

动物人、社会人、合一人，是观察人的三个原点，而围绕着原点，形成了三个人性的圆。每个人都有这三个原点，都有三个人性的圆。对稻盛和夫来说，三个圆重叠的地方会很大，他做任何一件事，都会问“作为人何谓正确”？这一问，就让他把这三个圆几乎完全给重叠起来了。一般人有着许许多多的堆积物遮蔽住了“合一人”的人性。故此，一般人的三个圆，不会像稻盛和夫重叠的区域那么大。

我们学习稻盛和夫，就是要学习他如何把“合一人”上面的堆积物掀掉的勇气。稻盛实际上实现了两个极有意义的转化：从物质人到社会人的转化，由社会人到合一人的转化。实现这两个转化很不容易。实现了这两个转化的人，就合一了，就容易与“伟大的存在”连接了。

觉醒2013年，让我们一起实现这两个转化，让中国根文化落地！