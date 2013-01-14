杨勃：豆瓣的移动互联网之路

一年一度的极客公园创新大会上，极少亮相的豆瓣创始人杨勃再次在这里现身。在接受极客公园创始人张鹏的采访中，杨勃介绍了豆瓣的商业化节奏和移动互联网带来的新世界。

豆瓣商业化：行业变化让一些事情变得可能

在2012年，豆瓣上线了众多付费项目，如豆瓣阅读上的付费电子书、豆瓣FM的Pro版，以及豆瓣电影票功能。有人评价称豆瓣正在加快自己的商业化节奏。对此，杨勃解释，豆瓣并不是刻意去商业化，而是整个行业发生的变化正在让一些事情变得可能。

“豆瓣电影票已经覆盖到了线下30多个城市的院线。几千万的用户来豆瓣看评分，豆瓣帮用户发现和做决策，这是产品的用户价值。可六七年前，虽然有用户价值，但电影主要是盗版，豆瓣无法和那些商业价值联系起来。如今，电影院线的发展，让豆瓣拥有了商业价值的连接点。”

杨勃又以豆瓣阅读和豆瓣音乐为例，内容数字化之后，逻辑变了，体验也在改变。以前做纸书，又要有仓库，还要建物流建设，这对于在垂直领域并不深耕的豆瓣而言，环节太多。但现在数字化的内容，可以在同一个地方既做好内容，又能变现。既做好发现，也做好决策，还能把事情完成。

当产品的生命周期达到一定阶段，且又拥有千万级用户时，自然会延伸到下一步。所以，用户价值可以带动商业价值，即使一开始不成立，但随着时机的成熟，就会存在。当然，杨勃也表示，虽然一些产品豆瓣已经做了七八年，但豆瓣现在也依然在做一些第一时间起步的产品。

豆瓣产品决策标准：做对现实生活有帮助的事情

对互联网产品进行分类，存在众多标准。但杨勃以产品“外部性”作为一个区隔点。如果用户和互联网服务产生互动后，对现实生活不产生直接影响，这就是一个没有外部性的产品。游戏属于此类。另外一个极端是携程这样的服务，基本都是外部性，因为使用互联网的过程非常短，主要服务都发生在之后。

在PC端，只有12或13家公司的用户规模比豆瓣大，豆瓣也常常在问自己的位置是什么。杨勃的结论是，从长远来讲，对现实生活有帮助的事情价值会更长远。这就成为了豆瓣做什么和不做什么的标准之一。

张鹏也反问杨勃，一般外部性强的产品，有可能会损害用户自身的价值。比如在豆瓣电影等产品上，营销者会用一些方式获取对自己有利的分数。

杨勃对此解释，处理这种问题分两个方面，首先，公司的理念，以及执行和理念是否一致。这方面，豆瓣没有问题，会通过算法去解决。另外一点即结构是否合理，结构也就意味着商业模式。比如电影的商业模式可以建立于院线，也可选择片商。但选择院线，就相比于片商更能保证评分公正性。

豆瓣移动互联网之路：巨大的解放

“移动互联网应用对我个人来说是一个巨大的解放。”谈及豆瓣对移动互联网的态度，杨勃稍显激动。

作为一个在web上积累了8年的公司，有着太多历史积累的东西，因此每一个改动都会有困难。但在移动互联网上，每个产品都是独立的。“我们可以做新的事情，完全不依赖之前的产品逻辑，也不会影响以前做的事情。这就像一下子回到七八年前的创业状态，完全可以不受限制地去做事情。今年会有更多新东西。”

因此，面对一些人质疑为什么豆瓣不做一个完整性的应用时，杨勃的回答一如既往，“不会有一个叫豆瓣的移动客户端。”

杨勃谈及非常流行的mobile first观点，他认为，业界现在对于这些事情的观点开始更成熟了。Mobile first不是一个绝对的事情，因为做起来非常非常难。“链接是整个web的基础，决定了PC互联网的生态体系。但在移动端，链接已经不存在，这就意味着传播渠道建立非常困难。也导致了移动端难做。”杨勃提到豆瓣一个失败的移动产品“对角”。它和豆瓣完全隔离，但最终失败了。

PC对于豆瓣而言依旧重要。杨勃介绍，目前豆瓣网页端的UV达到1亿到2亿之间，这是一个巨大的量，过去一年翻了一倍。在商业营收环节，PC端也是主要的来源。所以，豆瓣在PC端还有大的尝试。

千万不能忽视的一点，虽然一个公司可以有多个移动客户端，但产品积累的数据却放在一起用。作为一个定位于生活服务上提供发现和推荐的公司，这是豆瓣之根。