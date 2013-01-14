傅育宁：政府与企业的互动应该予以简化

对于香港航运业大亨而言，拥有一套无敌港景顶楼复式办公套房可谓必备的标准配置。在这方面，招商局集团（CMG）董事长傅育宁位于信德中心招商局大厦40楼的办公室显然没让人失望，即便是在冬季多雾的早晨，只能依稀看到离开港口驶往澳门的渡轮，这番景色依然令人陶醉。

作为一家大型国有企业的最高领导，傅育宁享受的这番窗外风景也是非同寻常的。在国务院国资委直接管辖的117家央企当中，只有招商局集团及其他两家——华润集团和中旅集团——的总部设在中国大陆以外地区。

更加非同寻常的是，该集团的历史甚至比它的“终极大股东”还要悠久。招商局集团在去年度过了它的第140个生日。

在140年之前，一批中国商人在上海成立了中国第一家航运公司，以期与西方资本家的航运公司展开竞争。在时任直隶总督李鸿章的支持下，该公司积极投资于铁路、矿场及电报等业务。傅育宁说：“这批前辈在中国的近现代化进程中发挥了先锋作用。”

在1932年，当时的国民党政府对招商局实施了国有化，之后，在1949年解放战争结束时，该集团的航运资产被分割成台湾和大陆两部分。

在大陆，贸易和航运业务“靠边站”，让位于奉行自给自足并且造成社会混乱的一系列政治运动。 在1978年之后，中国开始改革开放，随着一系列自由贸易区相继在沿海地区设立并且开始迅速发展，招商局集团时来运转。中国政府借助该集团在毗邻香港的深圳蛇口创办了中国第一个对外开放的工业园区。

在1987年，招商局创办了中国大陆自1949年以来的第一家股份制商业银行——招商银行，招商银行总部设在深圳，而这时招商局集团早已在积极参与当地的经济发展。

现在，招商局集团已成为一家涉及从高速公路到银行等众多业务的企业集团，资产规模已达到560亿美元，并且跨越中国经济崛起的两极：中国经济以市场为导向的发展变化以及以计划经济为导向的基础设施建设。

该集团在中国大陆及香港上市了十几家实体公司，其中大部分从事于交通运输行业，而招商银行凭借自身侧重服务的企业文化以及在信息技术（IT）方面富有经验而赢得了外界的称赞。

然而，批评者认为，中国的国有企业把私人资本排挤在外，而且尽管他们拥有许多优势，但业绩都不佳。但傅育宁相信，招商局集团能够获得投资回报，而且也能实现中国政府所制定的政策目标，包括在港口服务领域进行海外扩张。

“我们在过去30年里已经证明，国有企业可以走市场道路，可以在商业市场上通过服务于市场同时为股东实现回报来进行有效的竞争。这已成为一个令人关注的发展模式。”傅育宁在接受《福布斯》亚洲版记者采访时如是表示。

在傅育宁办公室边上的接待室里，有一个用玻璃罩着的“伊敦”（Aden）号轮船微缩模型，“伊敦”号是1873年英国南安普敦的Summers Day and Co.公司为时称轮船招商局的招商局集团建造的蒸汽动力商船。

今天，航运业务对于该集团营收总额的贡献份额不到10％，现有的运输船只主要是由油轮及液化天然气运输船组成。集装箱运输驱动着全球的海运贸易，而招商局集团旗下港口码头的集装箱吞吐量在中国大陆进出口总量中占到约35％的份额。

招商局集团的大部分港口资产都由旗下在香港上市的招商局国际有限公司（简称：招商局国际）所持有，而旗下在深圳上市的合资企业中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（简称：中海集运）已成为世界上最大的集装箱制造商。

傅育宁表示，加在一起，交通运输业务在招商局集团总营收中大概占四成比重。其中包括6,000多公里的收费公路（在中国高速公路总里程中约占7％）。还有40％的营业收入来自于以招商银行为主的金融服务业务，招商局集团持有招商银行18.6％的股份。

去年12月份，招商局集团设立了一家新的资产管理分公司——招商局资本管理有限责任公司，用以负责私募股权投资及另类投资业务（傅育宁担任招商局资本的董事长兼CEO）。招商局集团其余10％的营业收入则来自于土地及房地产开发业务。

招商局集团不对外披露其营业收入，但表示其2011年净利润为38亿美元，其盈利能力在中央管辖的国有企业（简称央企）中排名第八（当记者要求提供完整的排名列表时，该公司的一位管理人员称此为国家机密）。傅育宁透露，该集团在2012年的净利润将接近39亿美元。他说：“我们将维持小步增长的趋势。”

去年，该集团面临对外贸易放缓而成本不断上升的困境，这些困难和挑战致使内地和香港的港口运营商业务增长受阻。据高盛集团收集的资料显示，在截至2012年9月30日的财年里，招商局国际旗下码头的货物吞吐量增长了5％。