潘石屹调侃称愿与中粮宁高宁换位 因过去十年国进民退

1月14日，央企代表中粮集团董事长宁高宁、民企代表SOHO中国董事长潘石屹在亚洲金融论坛上就“国进民退”这一重要经济话题相互调侃。潘石屹在现场论坛环节表示，央企就是国企中的大哥大，中国的民营企业在过去10年时间生存的空间和状态还不是特别好，而且越来越不好。

潘石屹称，过去几年，中国经历了“国进民退”，个人感受很深。他说：“我跟宁总办公室面对面，隔着一条马路，他老看着我的房子。可是我跟他在中国的处境完全不一样，他是央企，我是民企。十年前在北京要招拍挂一块地，下面坐着的基本上全是民企。最近三四年时间，北京招拍挂一块地的话，下面坐的清一色的是央企，北京的国有企业没有了，全是央企。”

潘石屹还抱怨，他们老要宏观调控，老要政策，老要给“共和国的长子”多给一些钱，给的钱的利率又比民营企业的低，最后市场经济的机制就很难建起来了。

潘石屹话锋直指“央企大哥”宁高宁，后者直接反驳：“如果互换身份是一个真正可发生的问题，没有人和我换的。他们(台湾和香港企业家、民营企业家)都比我好，只是作为开玩笑的问题愿意来换罢了。”

宁高宁就“国进民退”这个热词，还讲了不久前发生的一个颇为尴尬的故事：“大约一两个月以前，有一个会叫我去。因为当时给我发的通知的题目是讨论民进国退的问题，所以我就去了。我去了后，他们告诉我说印错了，是国进民退，我说你要印对了我就不来了。”宁高宁执掌的中粮集团，收购了蒙牛乳业，是知名的国进民退案例之一。

对于限价，潘石屹认为，如果商人的价格都被限制死了，还有什么动力去发展，而若不注重质量，之后将是很大的问题。因此靠政府宏观调控，还是有很大的后遗症的。

潘石屹表示，在新一届政府的领导下，他对中国经济和中国房地产还是看好的。在改变中国经济和房地产市场的混乱状态后，“释放出来的力量是非常巨大的”。对于中国的城市化，他寄以厚望，认为中国城市化的发展将成为中国经济发展的巨大原动力。