雷士王吴配浮现 业内人士预测阎焱或将淡出

与德豪润达(002005.SZ)结盟之后，雷士照明(02222.HK，下称“雷士”)高管层的新组合“王吴配”初步浮出水面。1月13日晚间，雷士发布公告，正式委任德豪润达董事长王冬雷为雷士非执行董事；雷士创始人吴长江则被重新任命为雷士首席执行官(CEO)。

业内认为，王冬雷进入雷士董事会，有助于平衡和缓和吴长江与雷士现任董事长阎焱之间的分歧。由于吴长江现仍持有大量雷士股权，且重任雷士CEO，因此借力王冬雷，吴长江下一步将有望重入雷士董事会。

据此前公告，德豪润达将进一步增持雷士股权，并最终成为雷士第一大股东。届时，王冬雷或将成为雷士新任董事长。如此，雷士“王吴配”将进一步做实。

出于对德豪润达与雷士上下游整合以及雷士新管理层的信心，这两家公司的股价1月14日齐齐上升。其中，雷士上升2.37%至2.16港元/股，德豪润达上升3.64%至7.4元/股。

吴长江筹码增加

德豪润达收购雷士一事进展顺利。上周五，德豪润达股东大会通过了以16.5亿港元(约人民币13.4亿元)收购雷士20.05%股权的方案，德豪润达将成为雷士大股东。因此，王冬雷这次进入雷士董事会，也在预料之中。

在这20.05%的雷士股权中，有11.81%的雷士股权由吴长江转让给德豪润达，而且德豪润达可以在合适的时候受让吴长江所持雷士余下6.79%的股权。作为回报，吴长江将认购德豪润达定向增发的1.3亿股股票，并有望成为德豪润达的第二大股东。

由此可见，吴长江与王冬雷已结成利益一致的行动人。

吴长江去年9月重返雷士管理层，任“临时管理委员会”负责人，但重入雷士董事会却没预想中的顺利。王冬雷入局，将有利于增强吴方在雷士董事会的力量。

目前雷士董事会成员增至八个，分别为执行董事穆宇(吴长江的嫡系)，非执行董事阎焱、林和平、朱海和王冬雷(阎焱、林和平均为赛富亚洲投资基金的代表，朱海是施耐德电气中国区总裁)， 以及独立董事王锦燧、戎子江和李港卫。

雷士1月13日晚宣布取消“临时管理委员会”，并任命吴长江为雷士CEO。吴长江重新正式全面掌握雷士管理权，也将有助于他重返董事会。

阎焱今后淡出？

1月10日，德豪润达在深圳发布LED芯片新品时，吴长江以嘉宾身份出席。当天，雷士也在附近的酒店召开运营商大会。一位雷士内部人士昨天向《第一财经日报》记者表示，吴长江想让德豪润达与雷士运营商之间增加相互了解。因为德豪润达的LED照明产品今后将借助雷士庞大的经销商体系来开拓国内销售。

高工LED产业研究院院长张小飞认为，吴长江今后要重返雷士董事会，还需经过股东大会的批准。因此，预计德豪润达还会进一步增持雷士的股权。毕竟目前德豪润达和吴长江持有的雷士股权之和，仍略低于赛富亚洲和施耐德电气所持雷士股权之和。

在雷士股价和经营稳步恢复之后，张小飞预测，不排除赛富亚洲和阎焱今后淡出雷士的可能性。而王冬雷上周在接受本报采访时也强调，赛富亚洲对于雷士而言更多是一个财务投资者。

王冬雷介入有助于雷士加快向LED照明转型及缓解内部分歧，但张小飞认为，德豪润达和雷士都在LED照明行业，分处上下游，双方如何合作来平衡各自的利益却又是新的课题。