史玉柱扫民生银行浮盈近30亿 微博晒炒股经

从巨人集团的辉煌到衰落，再到依靠脑白金东山再起，其后又凭借网游《征途》进军纽交所……史玉柱从来都不缺让市场关注的热点。而《每日经济新 闻》记者注意到，近期随着民生银行(600016，收盘价8.55元)连续大涨，此前动用55亿元低点扫货的他已浮盈近30亿元。而心情明显不错的史玉 柱，近日更在微博上晒出自己的 “炒股经”，引来看客无数。
两年低位扫货55亿元
曾经被视为“僵尸股”集中营的银行板块成为近期A股市场上最为亮丽的一道风景线。特别是从去年9月下旬以来，民生银行走出来一波令人瞠目的行 情，从最初不足6元涨到昨日(1月14日)的8.55元，创出4年来新高。有市场人士调侃称，在这一波行情后史玉柱恐怕会将笑得合不拢嘴。
《每日经济新闻》记者注意到，史玉柱与民生银行的渊源还要从2011年说起。据媒体报道，史玉柱早在2011年3月就开始了一轮持续近6个月的 增持。据统计，史玉柱2011年46次增持民生银行A股股份，按照披露的每笔购入均价加总计算，共斥资逾38亿元；同时他还32次增持民生银行H股股份， 合计约斥资18.12亿港元，折合人民币约14.6亿元。
而到了2012年6月，史玉柱又一次开始扫货，不仅增持民生银行H股，还在当年9月19日以5.5元/股购入100万股民生银行A股，次日再以 5.47元/股购入300万股，合计耗资2191万元。据统计，史玉柱在民生银行A股和H股的两轮增持包含85笔交易，合计耗资约55亿元人民币。
浮盈30亿晒“炒股经”
随着民生银行股价连续攀升，当初低点时豪掷近55亿元抄底民生银行的史玉柱自然成为了大赢家。特别是在昨日民生银行A股、H股携手大涨之后，经 《每日经济新闻》记者粗略估算，史玉柱浮盈已达近30亿元人民币。突然间，这位已有各种各样称谓的名人竟被部分股民冠以“投资大师”的称号。
近来，心情不错的史玉柱就在微博上晒出了自己的“炒股经”，引起A股市场广泛关注。史玉柱在微博上表示，“其实买股票没那么复杂。认真研 究：1.该公司未来盈利能否持续理想成长？2.眼前股价被低估没？只要同时满足这两条就买入，买完，该干嘛就干嘛去。看不懂的行业，我不买；15倍以上市 盈率的，我不买。”
面对史玉柱分享的炒股心得，一位业内人士表示，有一定的道理但绝非“制胜法宝”。投资获胜首要前提是判断正确，其次要能够淡然承受股价波动，就像史玉柱所说的“该干嘛就干嘛去”，但这两点对普通投资者而言知易行难。
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