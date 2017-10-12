【封面文章】通钢改制始末

本轮经济危机暴露出通钢首次改制遗存的软肋，建龙与通钢数年的磨合期变成了摩擦期

“人家爱咋说咋说吧，顾不过来了。人没了，我喊一百个冤、一万个冤，能把孩子的命换回来吗？”

王秀兰垂下白发苍苍的头，她是陈国君的岳母，一位普通的农村老人，泪水浸满皱纹。

国企改革近30年，不乏暴力冲突的场面，但如通钢事件这样，总经理被群殴致死，可算空前绝后。

陈国君之死祸起民企建龙控股通钢。还原通钢四年来改制的起伏情状，总结其中的教训，当为来者鉴。

首次改制

2001年，唐山建龙董事长（下称建龙）张志祥首次将产业触角探入东北，成立吉林建龙钢铁有限公司，先租后买破产后的明钢，运营状况良好。如果张志祥在吉林只有这么一个收购案例，他现在本可以过上安稳日子。

2005年1月，吉林省领导，提出将吉林省国有股比例在竞争性行业中降到20%，而当时国有经济占吉林全省总资产中比重高达80%，吉林国企改制由此进入快车道，816户国有企业改制要在一年内完成。沿用苏州“四到位一基本”的改制经验（即“企业整体改制到位、国有集体资本退出到位、职工身份置换到位、债权债务处理到位、基本建立现代企业制度”）。通钢原有3.6万职工，要精简到2.2万。就算建龙没进来，减员也在时间表之中。

彼时，因为对明钢的重组改造颇有成效，建龙在吉林的民企中小有名气。吉林省国资委于是希望将建龙引入冶金行业的重组整合，可在吉林炭素股份有限公司和通钢中选择一个。

出于完善产业链的考虑，张志祥首选吉炭，方案是与吉林省冶金国有控股公司组建新公司，该公司主要资产为吉炭，双方各持股50%。

“后来国资委没有为通钢找到投资者，就和建龙谈，提议说是不是钢铁业内的合并更有优势。”一位接近收购的人士透露，“张志祥觉得‘至少不是个坏事儿’，于是就放弃了吉炭。”

当时建龙就提出要控股通钢，然而通钢的盘子比吉炭大很多，吉林省担心转弯太急，定的原则是分两步走，建龙首先参股。

改制后通钢的股东分别是吉林省国资委、华融公司、浙江建龙公司和原通钢集团总经理孙玉斌所代表的管理层，分别持有46.64%、14.60%、36.19%和2.57%。当时建龙是以吉林建龙的净资产入股，作价为14.0458亿，通钢评估结果为净资产28.6亿。

“吉林省一直梦想拥有过千万吨的钢厂，通钢本身只有500万吨，加上吉林建龙的300万吨，就接近了。”上文中的匿名人士说。吉林建龙成为通钢的全资子公司，2006年更名为吉林钢铁有限公司，但保留了法人地位。

改制近四年来，通钢工人们积压的不满主要集中在五方面：一、改制前，通钢50岁以下或者工龄超过三十年的工人全部内退，工人觉得这是省国资委替建龙“打扫屋子”；二、改制后，建龙引进台湾中钢的管理模式，实行三级主管制，工人与主管之间层级分明，收入差距过大，主管收入翻了三四倍，操作工收入少了三四百；三、有的工人认为建龙没有为通钢集团真心投入，反而将资产大挪移，要掏空通钢；四、改制后的企业管理过为苛刻；五、建龙出尔反尔，2008年下半年钢铁业陷入全行业亏损时提出与通钢分家，今年第三季度行业回暖后又要谋求控股通钢。

在通钢家属区，记者见到了一位自称“董老三”的退休工人。据他讲，因为早早就进厂接父亲的班，2005年内退时他不过49岁，补偿金已由每个月600块，涨到了900，但不能舒减他心头的不满，“关键是这个岁数让我下来，闲得难受。”

和绝大多数工人一样，董老三把改制带来的消极因素算在了建龙的账上。尽管一直以来，建龙只是通钢的二股东，并未纳入其集团管控体系。

对通钢人而言，建龙是他们平静生活的侵入者。之前工人对国企领导并非毫无怨言，大意是指责其中饱私囊，安排亲信等等。据说曾有高管买菜时，多次被卖菜的职工家属用菜叶袭击。然而，问题似乎只在于领导，而不是体制本身。董老三和他的老伙计们，仍怀念过节发米发油发面，公费订阅报纸杂志的时代，尽管钱没多少，但其中隐含着一种国企人的骄傲。

谁的通钢？

“为什么工人们把改制带来的问题都一面倒地归到建龙身上？”8月10日，建龙集团一位高管反问本刊记者。“我们从未获得过通钢的话语权，通钢根本不是建龙能控制得了的。”

他分析，是“有人在混淆视听，把通钢改制中的问题与建龙搅和到一块儿”。

第一次改制后，新通钢高管层中，集团董事长安凤成、总经理王彬、通钢股份总经理孙玉斌均为老通钢高管，安凤成也是董事会下薪酬委员会主任与战略发展规划委员会主任，还兼任股份公司工会主席与党委书记。来自建龙的张志祥为集团副董事长，陈国君为股份公司副总经理，建龙只有他们两人进入7人组成的通钢集团董事会。

按照最初约定，集团总经理不能来自建龙，也不能进董事会。不过，半年之后，集团总经理更换为原建龙集团副总李明东。据悉，此次人事调整缘于通钢集团原管理层内部矛盾，“分歧太多，也不止是对王彬，反正原来的人谁当总经理也摆不平，后来就推选了建龙的李明东。”通钢集团一位匿名前高管说。李明东原为宁波钢铁总经理，上任前，安凤成曾带队赴宁考察李。

据知情人士透露，改制四年来，通钢宣传中几乎从未提过建龙的名字，谈到改制成果，只说加强管理，产品结构调整。2008年通钢五十周年大庆时，所出版的专刊中也没有提到建龙，甚至集团的年度总结也基本不谈建龙，似乎建龙仅是个沉默的股东。建龙总部对此颇为不满，多次与之交涉。

“按说花钱时应该总经理签字，下次再这样就不给他签字了，但实际李明东不可能控制这个局面，舆论导向上，通钢过去领导班子非常强势。”上文中匿名的建龙高层说。这与来自通钢人的说法恰恰相反，他们认为诸多关键部门都安插了建龙的人，建龙实际上把控了通钢。

不管哪种说法更接近真相，双方在管理上的碰撞与冲突定是真实可信的。国企与民企彼此都看不顺眼。建龙人觉得通钢效率低下，管理者思维陈旧，简直就是个老国企的标本。

2005年下半年钢材市场出现滑坡，而后2006至2008年上半年逐渐进入高峰，改制之后通钢处于盈利状态。建龙一方觉得行业的火爆掩盖了通钢的短板，“我们一直认为，它的盈利水平与体量不匹配，不用说和民营企业比，与国有企业比它也排在后面。我们的成本吨钢1200元，他们可能要到1400元甚至1500元，它的进货渠道关系链太复杂。”上文中建龙匿名高管说。

张志祥每年最多去通钢2-3次，他作派温和，不具攻击性。即使如此，也曾表达不满，认为双方管理有差距，而通钢没有“对标”的意愿。

建龙高层数次向吉林省国资委汇报通钢管理水平差，后来甚至提出若不信可以请独立董事，也可以去其它企业调查。据传有一次安凤成听了大怒，质问省国资委官员：你到底信“资”还是信“社”？站在谁的立场说话？

奉行严密目标管理、标准成本中心制度的建龙，与通钢大口喝酒、大块吃肉、粗犷彪悍的国企文化格格不入。2008年12月的一个雪夜，通钢炼轧厂厂长宋凯被一名27岁的员工用铁锤砸死，脑浆迸裂。原因是该员工工作期间饮酒，受到宋的处罚。坊间流传的版本是，宋凯是陈国君管理理念的忠实执行者。

“陈国君能架空老安？我们根本在两个层面上运行。”上文中匿名的建龙高层听此传闻有些激动，他觉得关于矛盾最为直接的薪酬体系，不用说陈国君，级别更高李明东也无力参与，“我曾听说，李明东提过是不是该给工人涨工资，但老安不同意，他从稳定的角度出发，怕在岗的与下岗分流的人收入差异太大，这就是老国企的管理智慧。”

二次改制

2008年下半年钢铁业形势急转而下，通钢与建龙之间沉淀已久的矛盾凸显，张志祥觉得不能再这么扛下去了。

8月份，建龙口头向吉林省国资委提出：要么退出通钢独立发展，要么成为控股股东，10月份形成方案。张志祥感觉到，非控股情况下，与通钢合资根本无法实现自己的战略目标。建龙下属十多个子公司，每个月固定时间对财务报表，进行成本分析，开执行会，采用网络视频，但通钢不在这套体系之中。建龙的原材料购买统一招标，这在通钢行不通。“他们确实没有义务向我们靠拢，人家是一个独立的集团公司，我们只不过是参股它的一个公司，这样下去谁都别扭。”上文中匿名的高管说。

吉林省国资委同意股权分立，条件是要等通钢找好“下家”来重组通钢。建龙开始做分立准备，与通钢谈判，探讨资产怎样评估，建龙还有一个附加条件，希望获得吉林钢铁的优特钢项目。谈判并不顺利。由于建龙当年是以吉林建龙的净资产入股，几年来资产增值部分如何计算是个难题。

通钢找到新的接盘者并不容易。战略投资者前后考察十几家，包括中国中钢、宝钢、鞍钢等。“态度基本分为两类，一类恐项目建设投入较大，没有能力收购，另一类有能力收购，但条件太苛刻。”国资委通钢股权调整宣讲提纲中写道，“主要是要求无偿划拨国有股权，弥补当期亏损，调整高管人员等。”这些条件，不仅国资委不情愿接受，也会遭到原管理层的抵制。

直到2009年5月底，寻找接盘者的希望越来越渺茫，省国资委开始考虑建龙的第二套方案。

对是否通过控股收购将通钢纳入自己的体系，建龙集团内部也有争论。之前的磨合期变成了摩擦期，本轮危机更暴露出通钢的软肋。“最严酷的时候，通钢一个月亏5个亿，吉林建龙尽管也亏，但一个月也就是亏1000-2000万。”一位接近建龙的钢铁业内人士计算，“通钢的盈利从6月份才开始，那时整个钢材市场都回暖了。它才盈利了6000万，同期吉林建龙盈利超过3个亿。”

也许不愿意生硬拒绝吉林省国资委，也许觉得这是个不可多得的扩张机会，建龙决定出资10亿元外加其持有的通钢矿业公司股权向通钢集团增资，从而绝对控股通钢，正式谈判在7月份启动。国资委承诺保留34%的股权，这被演绎为建龙将持股66%。其显然忽略了华融资产管理公司持有的14.6%股权。

为了保证二次改制的平稳过渡，国资委股权调整宣讲提纲中明确写道，“希望通钢现有班子全部留用”，“在近期及今后一定时期内，中层干部原则上不调整；员工不裁员，不减薪。”建龙还承诺支持通钢的技术改造与设备更新。

7月22日下午两点，在长春通钢集团总部，吉林省国资委领导分别与通钢集团高层谈话，希望原董事长安凤成能够留任。在场者回忆，安大怒，摔了一个茶杯，称“我不能给私人老板打工”。包括他在内，副总经理孙玉斌、胡品、鞠忠4人当场集体请辞。23日傍晚，通钢办公楼前出现“建龙滚出通钢”的横幅和小字报。

根据“省政府推进通钢集团股权调整工作组工作备忘录”的记载，7月22日，省国资委就对做好维稳工作提出具体要求。23日，针对当晚厂家属区发现小字报、召集群众第二天早8：00到广场聚集的煽动性信息，工作组也指示通化市公安局和通钢集团采取说服和干预措施。

但是，这种应急性预案显然不能压制职工积攒已久的怨愤。矛盾在两天之内就升级为大规模群体事件。火山爆发当口，陈国君被委任为通钢股份总经理。7月24日是他上任的第一天。陈死于非命后，吉林省国资委当即宣布建龙永不参与通钢改制。

回头来看，在改制方案形成不到一个月的时间里，有关方面显然错过了对职工情绪疏导的时机。更关键的是，在程序上，建龙和吉林省国资委有意无意遗漏了一个重要环节。2003年底，国务院国资委发布《关于规范国有企业改制工作的意见》，明确规定，国有控股企业改制为非国有控股企业，改制方案必须提交企业职工代表大会或职工大会审议，并按照有关规定和程序及时向广大职工群众公布。而通钢的二次改制方案只是由通钢中层透露给普通职工的，许多细节在以讹传讹中变形。比如，工人中盛传的陈国君说“让你们全下岗”之类的话，并不是改制方案的本意。事实证明，程序缺失恰恰成了通钢悲剧爆发的强大助燃剂，民企控股的结果倒在其次。

注：本文详见2009年第16期《中国企业家》，未经授权，谢绝转载。有意与中国企业家网站的内容转载等业务合作者，请与市场部联系（电话：64921616-8657）。