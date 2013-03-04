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李彦宏提案获行业人士支持：该给VIE“松绑”

2013-03-04 23:05 | 作者： 来源：中国企业家网 百度 李彦宏

全国政协十二届一次会议于3月3日下午3时在人民大会堂开幕，百度创始人李彦宏以本届新政协委员身份参会，吸引大批媒体关注。而此次参加两会，李彦宏带来的“鼓励民营企业海外上市（VIE）取消投资并购、资质发放等方面政策限制”的提案更引发产业热议，并赢得包括新浪董事长曹国伟、创新工场董事长兼首席执行官李开复、易凯资本CEO王冉、真格基金创始人徐小平、天使投资人蔡文胜、互联网观察家信海光、财经作家李翔等业内人士和专家的支持。

3月4号中午11:33，《中国企业家》杂志社官方微博（中国企业家杂志  http://weibo.com/cne）首发了李彦宏有关VIE提案的内容，全文为：“#两会•中企现场播报#【李彦宏：建议取消VIE政策限制】在支付牌照发放、投资并购审查等方面，取消对VIE结构企业的限制，给予VIE结构企业完全的国民待遇。在敏感领域，尝试对企业实际经营权和控制权均为中国自然人掌握的VIE企业开放，或采用“新人新办法、老人老办法”原则，梳理不同类型VIE结构企业。”（链接：http://weibo.com/1193725273/zlR8ewBa1 ）之后，迅速得到了新浪董事长曹国伟的赞扬，然后李开复等多位企业家进行转发并点评，王冉表示支持，并评论说：“没事找事的ICP牌照管理、过于严苛的行业准入限制、以及先天就没想清楚的10号文和75号文，导致大量迫不得已被逼良为娼的中国民营企业在VIE的路上。

VIE(VariableInterestEntities，直译为“可变利益实体”)，在国内被称为“协议控制”，是指在境外注册的上市公司与境内的业务运营公司相分离，境外的上市公司通过协议的方式控制境内的业务公司，业务公司就是上市公司的VIE(可变利益实体)。

自VIE模式在中国互联网行业应用以来，政府监管层大多采取默许态度，但国内始终缺失将VIE模式正规化、制度化的相关举措，在投资并购、牌照发放等方面对VIE结构企业也存在多种限制，政策的随时调整加大了企业对VIE模式的运用风险。李彦宏在提案中指出：相关政府部门在涉及VIE问题上多采取“一刀切”不予批准或长期搁置的做法，在诸多方面对VIE企业存在实质性的政策壁垒，直接影响到估值规模数万亿元的资金和数千家高科技企业发展。

这样的影响，已经在近期国内互联网产业海外融资状况的遭遇中充分显现。2011年下半年至2012年，VIE结构风波的意外出现，成为中概股海外市场遇冷的重要因素之一，甚至引发一场“蝴蝶效应”——因为对VIE架构担忧引发上市难，因为上市难进而引发更多VIE架构纷争。数据显示，2012年共有71家中国企业在海外资本市场上市，累计融资645.9亿元人民币，上市数量及融资金额同比分别减少32.4%及49.2%。

基于此，李彦宏在提案中建议国家鼓励民营企业海外上市，进一步明确相关法规政策，引导VIE健康发展。首先，建议政府修改现有法规，参照国际经验，出台切实可行的指导意见，鼓励企业利用VIE实现海外上市、获取海外投资、促进跨越式发展；其次，在投资并购、牌照发放等方面，取消对VIE结构企业的限制，给予VIE结构企业完全的国民待遇等。

相比于李彦宏提案得到曹国伟、李开复、王冉、徐小平等人的支持，同样关于VIE结构，苏宁云商董事长张近东的观点不尽相同。他认为，VIE模式对行业发展、对国民经济安全产生重大隐患。部分电商企业为吸引境外资本，一味地追求高增速、大规模，导致电商行业出现投资效率低、盈利能力差、恶性竞争等问题。由于单方面追求高销售额而发起的恶性竞争，不仅会使线上市场陷于无序状态，也会波及线下，乃至令零售业陷入口水战、价格战的泥潭，影响国民经济健康发展。

张近东建议，中国商务部、证监会正研究制定针对VIE模式的监管规定，应尽早出台。完善外资准入监管，明确将协议控制定性为企业并购行为，将协议控制模式纳入监管部门的管理范畴进行规范；拓宽境内融资渠道，在政策层面扶持国内优秀电商企业在A股上市，帮助电商企业在境内就可以解决融资需求；适当放宽国内电商企业国外直接上市的条件，培育真正的享誉全球的民族电商品牌。

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