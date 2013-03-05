富力地产总裁张力解读“国五条”20%个税

【中国企业家】“国五条”横空出世，挑动着每个人的神经，自然也是这次两会上媒体关注的重点

富力地产总裁张力

“国五条”横空出世，挑动着每个人的神经，自然也是这次两会上媒体关注的重点。政协小组讨论会议间隙，遭到围堵的富力地产总裁张力从房地产商的角度，针对“国五条”20%个税阐述了他的观点。

张力认为，出台这项新政的目的，在于抑制投资性房产买卖和房价过快增长。但中国现在还是刚性需求依然强烈，投资性房产在整个需求中所占比例不到20%，新政策并不利好房地产公司。“作为开发商，并不希望房价增长过快，我们更希望市场平稳，大起大落造成的影响会很大。”

另一方面，国五条出台，对目前房价会起到抑制作用，但不会对销售量造成大的影响。据他调研，今年房市会比去年好，仅2013年第一季度就比去年同期销量提高了一倍。2012年销售不好，不是没有需求，只是大家都在观望，看房价是否会跌，实际并没有真的下跌多少，所以该买还是会买。他预期，未来房价还将微涨。

然而，这次的政策存在一刀切的问题。房地产的区域性很强，很多二三线城市的房价根本不高。他算了笔账：现在房地产成本上升很快，钢材、水泥等建材上涨，一般房产，外电外水等成本加起来要到三千五、六，再加上财务成本，做得比较好的工程，成本会达到4000块。依此推算，买到4500到5000的房，在中国是最合理的、最便宜的。现在一些城市售价在四、五千的房子，如果再调，开发商就会亏本，这些二三线城市根本没有调的必要。

最后，他还表示，用行政手段抑制房价上涨，并非长远之计。从长效性而言，需要从三分方面入手：通过税收；各地政府多投放土地，增加商品房的数量；建更多保障性住房；稳定收入。