傅莹：中国已找到正确道路 正在取得成功

社保基金预算首次亮相两会 预算审查亟须细化

随着社保基金预算进入今年的预算报告草案，中国初步形成了全口径预算决算的体系框架和审查监督机制，然而，审查和监督如何避免“走过场”，如何真正发挥全国人大在这一过程中的主导地位，仍然任重道远。

十二届全国人大一次会议发言人傅莹在昨日的新闻发布会上表示，继公共财政预算决算、政府性基金预算决算和国有资本经营的预算决算之后，今年全国社会保险基金的预算也列入了预算报告。

中国复式预算体系的全面建立不仅考验着人大代表的审议能力，同时也需要出台新《预算法》来保障人大在预算监督中的主导地位。

管好养命钱

傅莹表示，从2011年开始，中国的预算外收入就已经全部纳入了预算管理。全国社会保险基金关系到人民群众的切身利益，一定要把它管好、监督好。

社会保险基金预算是根据国家社会保险和预算管理法律法规建立、反映各项社会保险基金收支的年度计划。

国务院于2010年下发《关于试行社会保险基金预算的意见》，要求各统筹地区按照“专项基金，专款专用”、“收支平衡，留有结余”的原则来试编社保基金预算。

社会保险基金预算按险种分别编制，包括企业职工基本养老保险基金、失业保险基金、城镇职工基本医疗保险基金、工伤保险基金、生育保险基金等内容。

中国人民大学公共管理学院李珍在接受《第一财经日报》采访时表示，2010年起地方试编社保预算，到2012底进入了实质阶段。社会保险的管理权在地方，社会保险预算是一级一级从地方上报到人力资源和社会保障部、财政部。

李珍认为，社保预算纳入人大监督可以进一步规范和透明化社保基金的管理，也可以强化对地方政府的约束力。

来自人社部的数据显示，2012年底，城镇职工基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险的基金总收入为28465.3亿元，比上年增长18.4%；总支出22063.1亿元，增长22.2%。其中，城镇职工养老保险基金总收入19693亿元，总支出15502亿元，当期结余4191亿元，累计结余23667亿元。

如此大规模的资金游离于各级人大的监督之外，所引发的风险是可想而知的。虽然国务院近年来加强了对社保基金安全性的管控，但审计署每年的审计报告仍多次披露违规使用社保基金行为。

中国政法大学财税法研究中心主任施正文认为，由于社保基金资金量大又关系着公民的基本社会保障，由全国人大进行审查有助于对社保基金的监督，可以在一定程度上减少被挤占和挪作他用的风险。

李珍表示，社保基金预算纳入预算报告可以让民众对未来的保障状况有更加明确的预期，但在老龄化社会加速到来的情况下，还应该对养老金问题进行长远规划。

施正文从预算角度认为，对于社保尤其是养老金这种特殊的项目，一年的平衡是不够的，应该编制滚动预算，预测长期的收支平衡状况，确定是否存在缺口以进行预警。

避免走过场

傅莹昨日表示，中国已经初步形成了全口径预算决算的体系框架和审查监督机制，但是也确实存在需要改进的地方，还不是很完善。

她说，全口径预算决算还缺乏制度性规范，国有资本经营预算和社会保险基金预算等方面还有待完善。在几本预算之间，现在还需要加强有机的衔接和相互之间的对接。