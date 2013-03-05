TCL李东生：减少海外直投审批环节

全国人大代表、TCL集团董事长李东生把焦点放在了中国企业特别是民营企业境外投资问题上。他援引数据称，截至2011年底，中国民营企业对外直接投资的比重已经达到当年中国对外投资总量的44%，但它们在境外投资却面临着不少问题和困境。

例如，海外直接投资审批制度过于严格，审批程序繁冗，往往导致企业错失市场良机，而且国家对民营企业缺乏有力的金融、财税支持，使得民营企业在海外投资中承担较大风险。

他建议，在制定中国企业境外投资相关法律法规的同时，减少审批环节，加大中国企业境外投资的财政支持力度。设立境外并购基金，对境外并购的国内企业建立收税补贴或减免制度。

“特别是针对民营企业的发展特征和投资现状，拓展它们走出去的融资来源和渠道，鼓励政策性金融走出去，通过货币互换、人民币优惠贷款等方式为民营企业服务。同时建立针对国内企业尤其是民营企业提供海外投资担保和保险保障体系。”李东生在议案中写道。

2004年TCL借收购法国汤姆逊彩电业务、阿尔卡特手机一举进军国际化，在经历了巨额亏损的阵痛后，李东生坦言，目前的通信与彩电业务的国际化都进入良性发展。以移动通信终端为例，目前TCL该业务的销售收入和利润主要来源都在海外市场；而彩电业务去年已经实现整个海外业务盈利，排在全球出货量第三，品牌销量份额排第四。

他昨日同时给计划进行海外投资并购的中国企业做出不少风险提示，例如，企业不要为了国际化而国际化，要有清晰的国际化战略；此外要做好充分的准备，TCL在国际并购当中有一段时间出现财务危机，原因就在于对资源、管理能力、团队的准备不够充分。

此外，李东生在昨日接受记者采访时，也鲜明地提出了国内云计算存在多个不足因素。在《第一财经日报》获悉的这份《关于实现创新中国梦，战略性发展云计算产业的建议》的议案中，李东生认为，目前基础要素成本过高，整体产业规划不够合理，技术实力、技术创新能力不足，云技术产业转化不充分，数据隐私、知识产权保护等立法不够完善等仍困扰着中国云计算产业的发展。

因此，李东生建议，政府从发展战略性新兴产业的高度出发，首先要降低云产业电力、网络带宽成本。合理规划云计算基础设施建设，避免重复建设，提高资源利用效率。