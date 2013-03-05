张近东提案遭遇联合抵制 被指抄电商后路

3月5日消息，苏宁云商集团董事长张近东的两会提案引来业内争议，尤其关于呼吁政府监管VIE构架的提议，更是遭遇到电商从业者的联名抵制。

苏宁云商集团董事长张近东

日前，媒体先后曝光了张近东就即将召开的两会上提交的多项提案，其中包括建立电商法制化、加强电商税收监管和VIE监管等诸多提案。

张近东认为，境外资本以国内电商产业投资概念为跳板，不以产业盈利而以境外上市溢价套现为目的的VIE模式已经对我国电商的发展带来了严重的扭曲效应：VIE只关注销售增长，不关注经营盈利，以销售增幅和销售规模界定电商企业的投资价值和资本估值。

消息一出，即引发了电商界乃至互联网界的强烈反映。分析人士指出，张近东的提案中存在游说政府之嫌，攻击和限制阿里巴巴和京东等等竞争对手。DCCI互联网数据中心创始人胡延平通过微博，直指张近东“抄对手后路”，“掐互联网的脖子”，难成电商开放、创新、发展的主角，是逆潮流而动的“独夫”、“公敌”。

据亿邦动力网了解，早先时候，已经有部分电商从业者和媒体人士对此流露出抵制情绪。SK电讯（中国）创业投资基金投资副总裁简江称，苏宁妄想利用政策大棒扭曲行业竞争，“为创新制造壁垒和绊脚石的行为都是邪恶的”，且发誓不在苏宁买一文钱东西。易到用车CEO周航则戏称该提案是“流氓无赖”的事情。

此外，包括今夜酒店特价联合创始人任鑫、自媒体云科技主编程苓峰、独立IT评论人洪波等人更是直言，决不在苏宁实体店和网店购买任何商品。

据悉，之所以多数互联网企业对VIE（协议控制）结构的议案如此敏感，在于中国互联网公司大多因为接受境外融资而成为“外资公司”，但很多牌照只能由内资公司持有，但相关法规明确规定，ICP（电信与信息服务业务经营许可证）是内资公司才能拥有的，所以这些公司往往成立由内地自然人控股的内资公司持有经营牌照，用另外的合约来规定持有牌照的内资公司与外资公司的关系。

VIE结构的好处是，让企业创始人及管理团队更能掌控企业的利润分配、实际经营、控制权。如果在投资并购、资质发放等领域针对VIE设置政策壁垒，直接影响到估值规模数万亿元的资金和数千家高科技企业。

而在国内，多数电商企业和互联网公司，为了能够更好地在海外谋求上市，在成立之初，即选择以VIE的结构组建公司，其背后是注册在海外的离岸公司（“壳”公司）来控股境内全资子公司的形式。以阿里巴巴为例，它在创历时，是由阿里管理层和投资方在开曼群岛建立阿里巴巴（alibab.com Corporation），而该公司则控股阿里巴巴集团（alibaba group），前者相当于后者的影子公司，前者依托后者在中国境内开展业务，因此，支付宝、淘宝等均是开曼群岛阿里巴巴的资产，前者曾操纵了旗下绝对控股的阿里巴巴B2B公司在香港的IPO（已退市）。

法律人士指出，虽然国家相关部门目前对采用VIE结构的互联网公司采取默许态度，但由于没有可实操的明确规定，仍然存在政策风险。此外，VIE结构的公司目前难以规避外汇管制、税务等诸多风险控制，随时存在被吊销的可能，因此饱受诟病。而支付宝转移事件之后，关于VIE架构的争论便始终没有结束。

此次两会期间，关于VIE的看法，业界也有所不一。据媒体报道，百度CEO李彦宏建议取消对于VIE模式的政策壁垒，并以百度、腾讯和阿里巴巴等国内以VIE为模式的互联网公司为例，指出采用VIE结构在海外上市的，已成为中国民营企业获取融资的重要途径。

另一方面，张近东关于VIE结构则抛出相反的观点，他认为VIE是部分电商吸引资本、一味追求规模、导致电商恶性竞争的罪魁祸首，导致全行业陷入口水战、价格战，威胁到国家经济安全。张近东建议将VIE结构纳入外资准入监管，明确将其定义为企业并购行为。同时，为了缓解国内电商企业融资压力，张近东也指出，适当拓宽境内融资渠道，在政策层面扶持国内优秀电商企业在A股上市；以及适当放宽国内电商企业国外直接上市的条件，培育真正的享誉全球的民族电商品牌。