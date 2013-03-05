工商总局局长：商事改革既有时间表又有路线图

全国政协委员、国家工商总局局长周伯华

3月2日上午，全国政协委员、国家工商总局局长周伯华来到政协经济界驻地报到。见到记者，“老省长”热情地伸出手来。他刚刚答应记者的“专访”要求，立即就引来了大批媒体的“围攻”。谈到内地市民对一罐奶粉都缺乏信心的时候，周伯华几欲落泪。

食品药品安全无所谓重拳与否

今年以来，国家机关多次重拳出击食品药品安全领域，但仅从奶粉的角度而言，接连出拳并未换来老百姓购买奶粉的信心。周伯华坦言，在某些产品流通领域，尤其是一些针对下一代的消费品，内地市民确实有些担忧，要依靠进口产品，目前国务院有关部门也正在加大从外面进口的量，一二月份进口产品中奶粉进口占比重很高，甚至造成香港及周边市场出现脱销。周伯华痛心地说，“造成老百姓对一些食品(奶粉)安全缺乏信心的原因，从广大畜牧工作者、乳业企业到国家政府部门，都有责任。”谈到市民买一罐安全的奶粉都没有信心，周伯华眼眶湿润，擦了擦眼角。

对于国家机关在食品药品安全领域频出重拳的评价，周伯华说，从政府管理的角度来说，无所谓重拳或不重拳，在依法监管问题上，从来没有大小之分。每一个环节、每一个项目、每一种食品都应该高度负责、全面负责。如果小问题不处置，导致出现了地区性、风险性、系统性的食品安全，那么造成的损失会很大。

对于“食品安全问题屡禁不止，是因为犯罪成本太低”这个观点，周伯华认为，过去和现在，某些违法行为的成本不高，是存在的。但违法成本的高与低，不能光凭主观臆断，还是要依照国家的法律。如果需要法律上更进一步从严的，就要进一步完善《食品安全法》。他表示，“可以预计的是，以后食品安全案件、质量安全案件的违法成本都会很高。一进入黑名单，就会被永久性驱逐出这个行业。”

机构改革有助于解决“多头管理”

食品安全问题并不是没有人管，从“田间”到“餐桌”、从养殖加工到市场流通的每一个环节都设有“重兵防守”，农业、工商、卫生、海关、质检、药监等七八个部门对食品安全负有主要监管职责，但现实的情况却如网友调侃：七八个部门管不好一盒奶。周伯华表示，多头管理正是食品安全的硬伤。

当前新一轮机构改革即将启动，对于食品安全的行政优化和行政改革，周伯华充满期待。他认为，“一件事一个部门管，由一个部门承担起全部责任，就可以全面系统地执行法律法规，而且能够实现高效。同时，一个部门来管并不等于其他承担责任部门不管，因为食品安全涉及的生产流程还是很长的，完全由一个部门来主管，并不等于其他生产领域和流通领域就可以推卸责任，都要责任明确，落实到人。”

周伯华还提到，“社会监督和舆论监督历来是推动政府监督和提高监督效率不可或缺的力量，新闻媒体在食品安全问题上立了功，也是做了工作的。”

责任

造成老百姓对一些食品(奶粉)安全缺乏信心的原因，从广大畜牧工作者、乳业企业到国家政府部门，都有责任。

——周伯华

商事改革

既有时间表又有路线图

周伯华接受记者采访时还透露，商事登记改革即将正式成行，目前只等“全国人大批准”。将来，现行的有限责任公司注册资本实缴登记制度将变为注册资本认缴登记制度。

周伯华说，“过去企业经常被‘鸡与蛋’的问题困扰，比如金融等一些需要特殊资质的企业注册时，常常两头奔波，谁也不受理，今后投资者就可以直接先到工商部门注册登记，再去申请特殊行业资质了。又如在企业的注册资金问题上，将由实缴制变为认缴制，就是你自己觉得你办这个公司应该要多少钱，认缴相应的资金以后，你就对你的经营负责。”

对于一些经营者担心，如果降低了工商注册门槛，会不会出现一些空壳、皮包公司进行洗钱、新型传销，周伯华的看法是，放低了门槛，但并未放松监管。“在工商注册门槛宽进，在法律责任并且守法经营上严管。”

至于商事登记改革的进程，周伯华说：“既有时间表又有路线图。本次人大会议审议通过之后，工商系统就将在全国开始推行。”